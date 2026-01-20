La última hora sobre el descarrilamiento en Adamuz: Marlaska advierte que hay "tres cuerpos atrapados que aún no han podido ser extraídos"

El operativo tras el accidente de los trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo 18 de enero ha continuado durante toda la noche del martes mientras avanza la identificación de las víctimas, y se prolongará durante las próximas horas. De este modo, los trabajos de recuperación e identificación de las víctimas seguirán avanzando, según ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El responsable del departamento ha asegurado que el amplio dispositivo desplegado en la zona cero se mantendrá activo “hasta que se recobre una mínima normalidad”. Asimimo, en declaraciones al informativo 24 Horas de RNE, Marlaska ha detallado que las fuerzas de seguridad han “visualizado tres cuerpos más en el interior del tren Alvia siniestrado", que aún no han podido ser recuperados. “Con los trabajos y la maquinaria pesada esperamos que estos cadáveres puedan ser excarcelados, extraídos y trasladados próximamente al Instituto Anatómico Forense”, ha señalado.

Así han quedado los trenes siniestrados en Adamuz / Efe/Guardia Civil/ EP

En una entrevista posterior en TVE, Marlaska ha indicado que aquellos cuerpos que no puedan ser identificados mediante huellas dactilares, “el método más rápido”, lo serán a través de pruebas de ADN, para lo cual se han habilitado oficinas de la Guardia Civil en Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid, donde se están recogiendo muestras de familiares.

Un accidente “extraño” y de causas aún por esclarecer

El titular de Interior ha calificado el siniestro como un accidente “extraño” y “complicado de dilucidar”, en línea con las declaraciones realizadas horas antes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Según ha recordado Marlaska, el descarrilamiento se produjo “en una recta, en una zona sin cambios de señalización”, y los trenes circulaban a una velocidad inferior a la permitida. No obstante, ha evitado hacer especulaciones y ha remitido cualquier explicación a los avances de la investigación en curso. El ministro también ha agradecido la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia, destacando que “desde el primer momento, desde el minuto uno, todos los servicios fueron activados”, en colaboración con el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Huelva, especialmente golpeada por la tragedia

La provincia de Huelva vive uno de los peores episodios de su historia reciente, con la confirmación del fallecimiento de 17 personas naturales de la provincia en el accidente de Adamuz. A lo largo del lunes, miles de onubenses han vivido horas de angustia ante la incertidumbre sobre el paradero de familiares y amigos, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes y fotografías de personas desaparecidas. El luto se ha extendido por localidades como Isla Cristina, Lepe, La Palma del Condado, Gibraleón, Punta Umbría y la capital onubense, profundamente afectadas por la magnitud de la tragedia.

Entre las víctimas mortales se encuentra también un agente de la Policía Nacional natural de Córdoba, de 34 años, casado y con un hijo. Según fuentes consultadas, el policía trabajaba en Madrid y viajaba los fines de semana a Andalucía para reunirse con su familia. Falleció al viajar en uno de los trenes siniestrados.

Visita de los Reyes y plan alternativo de Renfe

Está previsto que Sus Majestades los Reyes visiten este martes por la mañana la zona del accidente para mostrar su apoyo a las víctimas y a sus familiares. Mientras tanto, Renfe ha puesto en marcha también desde este martes un plan alternativo de transporte para restablecer la movilidad entre Madrid y Andalucía, dado que la circulación ferroviaria continúa interrumpida a causa del siniestro.

La tragedia de Adamuz sigue dejando un profundo impacto social e institucional, mientras continúan las labores de rescate e identificación, y el esclarecimiento de las causas de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en España y el primero en la alta velocidad; si bien todo apunta a una rotura en la vía del tren que aún no está confirmado si fue causa o consecuencia.