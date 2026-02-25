Las Medallas de Andalucía se detienen en Adamuz y premian el legado de Blas Infante en el museo de la Autonomía

Será una gala del 28-F un poco más breve de lo habitual. Más "aquilatada" en palabras del consejero de Presidencia, Antonio Sanz que junto a la portavoz del Ejecutivo, Carolina España, han sido los encargados de dar a conocer los 18 galardones que se entregarán el próximo sábado. A los ya dados a conocer esta semana por el presidente de la Junta, Morante y Ana Mena en la categoría de Cultura y Manuel Carrasco y Paz Vega como hijos adoptivos, hay que añadir entre los más conocidos a los Cantores de Híspalis, la modelo Eva González, la prediodista Sandra Golpe, la futbolista Olga Carmona o al unánimemente reclamado para la localidad de Adamuz por su respuesta ante el accidente ferroviario.

La Medalla Manuel Clavero Arévalo, que se concede en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía, ha recaído en el Museo de la Autonomía de Andalucía, que tiene su sede entre los municipios sevillanos de Coria del Río y La Puebla del Río. En sus instalaciones se pueden contemplar la primera bandera de Andalucía, diseñada por Blas Infante y cosida a mano por su mujer, Angustias García Parias, la partitura primitiva del himno o la primera versión del escudo, propuesta en la Asamblea de Ronda de 1918, son símbolos originales de Andalucía y parte de la historia reciente de la comunidad.

El resto de distinciones han recaído en el director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero; la karateca María Torres; el fundador de Secuoya, Raúl Berdonés; la CEO de Randstad, Ana Requena; las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos; la informática Rosa María Rodríguez Domínguez; el CEO de Ingka Group (IKEA), Juvencio Maeztu y el consejero delegado de Iberhanse Corporate, Luis Bolaños.

Una de esas medallas, la concedida a Eva González, ha motivado que la gala que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza el próximo sábado, sea presentada por la periodista Isabel Jiménez, quien el pasado cuatro de diciembre fue la encargada de la exaltación de la Bandera de Andalucía.

El consejero de Presidencia se ha referido a las críticas recibidas por la concesión del título de hija predilecta a la actriz y directora, Paz Vega, con deudas de pago con la Hacienda pública. Sanz ha aclarado que "su trayectoria profesional y sus éxitos son indiscutibles. En lo demás, todo el mundo tiene derecho a defenderse".

En lo que no ha habido polémica y sí "emoción" según el consejero, ha sido en valorar la actitud que los habitantes de Adamuz tuvieron el pasado 18 de enero, cuando conocieron el accidente ferroviario que siempre quedará unido a su propio nombre. "Nada más tener noticia de la tragedia, los vecinos se movilizaron de forma espontánea para auxiliar a las víctimas y socorrer a los supervivientes. Desde un primer momento, la población salió a la calle para ofrecer a los damnificados mantas, termos de café y comida caliente".

Otros "se personaron en el lugar de la tragedia para atender a los heridos e incluso ponerlos en contacto con sus familiares en unas horas de gran incertidumbre" en un "comportamiento ejemplar de un pueblo que ha sabido demostrar cómo la colaboración ciudadana y la entrega incondicional son un bálsamo ante el dolor ajeno".