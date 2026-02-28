En directo
Israel y EEUU atacan Irán
Medallas de Andalucía. 28F
Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García

Las mejores fotos de la gala de entrega de las Medallas de Andalucía el 28-F

Las imágenes de una mañana de emoción y orgullo en la que la comunidad andaluza reconoció a sus referentes más destacados

Juanma Moreno inicia la campaña electoral con un discurso llamando a los sentimientos en el 28-F

28 de febrero 2026 - 16:57

La gala de entrega de las Medallas de Andalucía, celebrada este 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, volvió a convertirse en el gran escaparate del talento y el compromiso de la comunidad. El acto institucional reunió a autoridades, premiados e invitados en una jornada cargada de emoción, reconocimientos y orgullo andaluz. Sobre el escenario, los galardonados recibieron la distinción que pone en valor trayectorias ejemplares en ámbitos como la cultura, el deporte, la ciencia o la acción social.

Esta fotogalería recoge los momentos más destacados de una ceremonia marcada por los aplausos, los discursos emotivos y la celebración del Día de Andalucía.

Medallas de Andalucía. 28F
1/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
2/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
3/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
4/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
5/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
6/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
7/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
8/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
9/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
10/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
11/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
12/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
13/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
14/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
15/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
16/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
17/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
18/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
19/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
20/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
21/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
22/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
23/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
24/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
25/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
26/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
27/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
28/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
29/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
30/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
31/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
32/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
33/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
34/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
35/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
36/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
37/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
38/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
39/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
40/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
41/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
42/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
43/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
44/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
45/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
46/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
47/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
48/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
49/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
50/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
51/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
52/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
53/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
54/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
55/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
56/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
57/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
58/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
59/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
60/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
61/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
62/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
63/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
64/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
65/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
66/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
67/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
68/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
69/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
70/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
71/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
72/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
73/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
74/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
75/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
76/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
77/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
78/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
79/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
80/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
81/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
82/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
83/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
84/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
85/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
86/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
87/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García
Medallas de Andalucía. 28F
88/88 Medallas de Andalucía. 28F / José Ángel García

También te puede interesar

Lo último

stats