Un menor de edad figura entre las 45 denuncias presentadas ante la Guardia Civil por el accidente de Adamuz

Un menor de edad figura entre las 45 denuncias por desaparición presentadas ante la Guardia Civil tras el accidente ferroviario de Adamuz. Así lo ha asegurado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado remitido esta tarde, en el que asegura que de este total de denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre ese total de denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad, precisa el CID. De esas denuncias, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

El CID ha informado igualmente de que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado ya la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y que han sido encontrados hasta el momento.

Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de 42 víctimas, por lo que tan sólo quedaría una persona por identificar. Todas las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de las huellas dactilares.

Desde el domingo y hasta hoy a las ocho de la tarde se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Los últimos tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos, excepto la de la víctima que queda por identificar. Hasta el momento, se han entregado 20 cuerpos a las familias, hay otros 13 en el IML a disposición de las familias y pendientes de que lleguen las funerarias, y en otros siete casos, ninguna funeraria se ha puesto en contacto con el Tribunal de Instancia de Montoro para poder entregar los cuerpos. En otros dos casos, el Tribunal de Instancia está finalizando los trámites.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

Desde el CID, tan sólo podemos informar de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias.

Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro es el órgano judicial encargado de la investigación del accidente de Adamuz, que será reforzado de forma inminente, según indica la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con un juez de refuerzo, un Letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, sin perjuicio de futuros refuerzos.