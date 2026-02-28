Montero espera remontar las malas encuestas cuando se convoquen elecciones en Andalucía

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no se cree las encuestas. O mejor dicho, sí se las cree pero espera mejorarlas. Sólo de esta manera puede afrontar el trágala de esta mañana en el que los sondeos ahondan en su suelo electotral. La candidata socialista a la Junta de Andalucía, se ha mostrado convencida de que el electorado progresista "se levantará" en las urnas contra Juanma Moreno para defender los servicios públicos.

"La derecha siempre quiere marcar un escenario electoral que se rige por el mismo principio, cuando estamos en el gobierno somos un gobierno ilegítimo y hemos llegado de forma espúrea a ocupar las instituciones y cuando estamos en la oposición siempre parece que nunca vamos a gobernar", ha asegurado la líder del PSOE-A, que se ha mostrado convencida del "sentir de la calle y de que Andalucía se levantará para la defensa de sus servicios públicos como hizo aquel 28 de febrero y aquel 4 de diciembre en pelea por su dignidad y los contratos sociales que nos unen en la sanidad pública y en la educación ha marcado nuestra capacidad de crecimiento y de convergencia".

Montero ha defendido que, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, "el Gobierno ha trabajado para que Andalucía tenga menor desempleo y lo tiene, mayor capacidad de que los jóvenes encuentren unas oportunidades laborales y las tienen, pero lo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, la vivienda, la sanidad, la educación y la dependencia son servicios que los ciudadanos ven claramente deteriorados".

"Así que salimos con toda la ilusión como siempre a ganar y a mover a la gente progresista, convencida de que no se van a convertir los progresistas en meros espectadores sino que van a optar por un proyecto que realmente defiende lo que es de todos y en el que todo el mundo se sienta protagonista de este proyecto de futuro", ha añadido Montero, que ha reiterado su convencimiento de que "así se reflejará en los sondeos de opinión conforme se vaya acercando la fecha electoral".

También ha advertido de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado "de forma casi amenazante" una "una reforma del sistema sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) diciendo que todo el mundo sepa que lo va a remodelar y que el que lo vote que sepa que lo va a remodelar".

"Remodelar significa privatizar, derivar a pacientes a las clínicas privadas, en definitiva desmantelar un sistema sanitario que tiene que ser universal y al alcance de todo. Por tanto, Moreno Bonilla lo ha dicho bien, lo que se juega Andalucía en las próximas elecciones es la salud de los ciudadanos. Si queremos un sistema sanitario que nos atienda a todos o si queremos un sistema de salud que lo que haga es discriminar a la gente en función de la renta".