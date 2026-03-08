Moreno pide a las mujeres que ayuden a que Andalucía sea la mejor tierra de España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una intervención este domingo en Sevilla.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a las mujeres este domingo que ayuden a que Andalucía sea "una tierra de bienestar y progreso" y que la comunidad autónoma sea "la tierra más grande de España y de Europa".

Moreno, que ha intervenido en un acto del PP de Andalucía en Sevilla con motivo del 8-M, ha señalado que desde hace tiempo "hemos decidido no quejarnos y trabajar para hacer de Andalucía una tierra de bienestar" y para conseguirlo "os necesitamos".

Ha asegurado el presidente andaluz que "no vamos a poder conseguir esos objetivos" si no hay una incorporación de "todas las capacidades" que hay en la comunidad autónoma con las mujeres.

Después de recordar a sus abuelas, su madre y sus hermanas, el presidente del PP andaluz ha reconocido que "todas" esas mujeres le han hecho ser mejor, al igual que todas con las que se ha cruzado a lo largo de su vida porque "me han hecho comprender el mundo de una manera diversa e inclusiva y plural".

Moreno ha instado a que no haya un solo 8-M "sino todos los días" del año en que debe imperar el "respeto, la concordia y el apoyo" a todas las mujeres.

Para Moreno, los hombres "estamos en deuda con las mujeres" y "tenemos que ser parte de la solución para romper definitivamente cualquiera de las barreras" y ha puesto como ejemplo la "maldita, condenable y asquerosa" violencia machista que todavía se sigue ejerciendo sobre las mujeres.

Ha afirmado que "tenemos que acabar con esa lacra" y, para ello, "los hombres tenemos que estar en la primera línea de combate" junto a las mujeres.

En su opinión, "nadie puede llegar solo" a ningún lado, sino que hay que hacerlo acompañado, por lo que ha apostado por una "suma de capacidades" en este Día Internacional de la Mujer porque "lo que estamos consiguiendo entre todos en Andalucía, es gracias a esa suma de esfuerzo y capacidades de todos y cada una de las personas que habitamos en esta maravillosa tierra".

Aunque "somos conscientes de que aún existen desigualdades, aún existen brechas que tenemos que ir cerrando con políticas que tienen que ser acertadas, con cambios sociales, en la educación, en el mercado laboral, en la conciliación y en la familia".

El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado el aumento del número de mujeres en el mercado laboral y ha señalado que desde 2018 hay 31.500 mujeres ocupadas más en Andalucía y que "más de la mitad de los nuevos autónomos que en 2025 en Andalucía fueron mujeres".

Durante el acto, conducido por la vicesecretaria de Igualdad del PP andaluz, Beatriz Jurado, se ha premiado a ocho mujeres, una por cada provincia andaluza, bajo el lema Ellas cambian Andalucía, que han destacado en alguno de los ámbitos de la sociedad.

Moreno ha subrayado a las ocho premiadas: la almeriense Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero; la empresaria granadina Concha de Luna; la agente medioambiental malagueña Alicia Moreno o la ingeniera, deportista y pianista jiennense Marisa Delgado.

También han sido reconocidas la gaditana Antonia Reyes La tía Yoya, referente del compás flamenco jerezano; la arquitecta sevillana Lola Robador; la cordobesa Sandra García, que está al frente de la cooperativa alimenticia Alsara, y la onubense Felisa Guerra, que dirige una empresa de munición metálica.

La consejera de Igualdad, Loles López, al comienzo del acto ha asegurado que desde el Gobierno andaluz "trabajamos para la igualdad, gestionamos para la igualdad porque creemos en la igualdad".

López ha afirmado que se trata de una igualdad "que se sustenta en la libertad" en una Andalucía que "pisa firme con todos".