Moreno reclama en Bruselas ayudas para la reactivación de Andalucía tras las borrascas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado en Bruselas la puesta en marcha de diferentes líneas de ayuda por parte de la Comisión Europea para afrontar los daños ocasionados por la emergencia meteorológica que ha sufrido Andalucía durante el mes de febrero, así como para "incentivar la reactivación de la economía en la comunidad", en especial de su sector primario. Moreno dunrante un pleno del Comité de las Regiones, ha insistido en la necesidad, a su juicio, de que Europa active cuanto antes mecanismos como el Fondo de Solidaridad, la Reserva de Crisis de la PAC, o la reprogramación de fondos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para poder destinarlos a paliar los efectos de las lluvias torrenciales y las inundaciones. El presidente andaluz ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el próximo Marco Financiero Plurianual europeo "recentralice recursos, algo que pondría en peligro la disposición de esos recursos en casos de emergencia". "Estamos trabajando para que no haya una tentación recentralizadora a la hora de gestionar y diseñar esos recursos, algo que nos preocupa mucho. Tenemos a favor al Parlamento Europeo. Sería un enorme error, en una situación global tan convulsa, que las regiones y las ciudades no participasen de manera directa en esos fondos", ha advertido el presidente.

Moreno ha subrayado que "los fondos para la recuperación de Andalucía son fundamentales" para esta comunidad, y, "si se recentralizan, esas ayudas podrían perderse". "Queremos que se amplíen esos fondos a futuro, pero además que las regiones tengamos la posibilidad directa de gestionarlos e incluso solicitarlos nosotros directamente, y no el Estado, como ocurre actualmente", ha añadido.

El presidente andaluz ha manifestado que el Comité de las Regiones ha mostrado pocas veces en su historia "un consenso tan amplio y tan transversal" como el que se ha producido en el debate sobre el próximo marco financiero plurianual, un "consenso que nos da una responsabilidad política clara, especialmente a quienes representamos al CdR en nuestros territorios". Desde la propuesta de la Comisión Europea que se hizo en el mes de julio de 2025, el CdR ha construido, según Moreno, "una posición muy sólida y muy coherente, lo que se ha hecho a través de la resolución política y de una veintena de dictámenes de preparación que se han ido trabajando a lo largo de los últimos meses".

Ha añadido que, para el CdR, el marco financiero plurianual "no es solo un debate de cifras", sino "un conjunto de decisiones políticas sobre el papel que tenemos nosotros, legítimos representantes de territorios en la Unión Europea". Ha indicado que hay que "reconocer un avance, y es que la caja de negociación del Consejo ya incluye cierto reconocimiento al papel de las regiones que este comité viene defendiendo desde hace ya bastante tiempo". No obstante, ha señalado que, lamentablemente, sigue siendo "insuficiente para lograr una gobernanza que tiene que ser efectiva y una ejecución real sobre el terreno". Ha indicado que se "están poniendo en riesgo fondos para políticas concretas que son vitales para las regiones, como la PAC o los fondos de catástrofes naturales".

Moreno ha recordado el tren de borrascas que ha azotado a Andalucía y que, durante una visita del comisario de Agricultura, Christophe Hansen, a la región, le planteó que "las regiones necesitamos que se activen líneas de ayudas específicas para afrontar" hechos de este tipo y ha advertido de que estas ayudas, por ejemplo, "se perderían si se centralizan los fondos" en los Estados, que deben trasladar al Consejo que la política de cohesión "se mantenga como una política de inversión a largo plazo, con financiación constante en términos reales y una gobernanza multinivel jurídicamente vinculante", y que se convierta en un criterio horizontal del presupuesto "con evaluaciones de impacto territorial en los distintos y diferentes ámbitos".

Ha manifestado que el Parlamento Europeo va en la misma dirección que el CdR: "Su informe intermedio provisional reclama un marco financiero plurianual mucho más ambicioso, y alerta además sobre los riesgos de una arquitectura excesivamente centralizada como algunos proponen", ha apuntado. Para Moreno, todavía estamos a tiempo, ya que la caja de negociación de la presidencia chipriota "no está cerrada, y la influencia de los Estados miembros sigue siendo decisiva".

Ha animado así a introducir elementos de presión a los jefes de gobierno de los distintos Estados miembros para que entiendan que no va a ser posible la construcción europea sin la participación de las regiones. "Es el momento de presionar, de pisar el acelerador al máximo y estamos en condiciones; desde luego, en España se está haciendo", ha remarcado. Por otro lado, además de analizar el próximo Marco Financiero Plurianual y la activación de ayudas comunitarias para Andalucía, Moreno ha destacado la importancia de haber logrado consolidar el ámbito del futuro hídrico, la gestión del agua y los efectos de la sequía como motivo de debate al máximo nivel europeo.