Moreno urge al Gobierno a ejecutar cien obras hidráulicas entre ellas la presa de Alcolea

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado la puesta en marcha de "100 obras hídricas de interés general del Estado" que siguen pendientes en la comunidad y que, según ha señalado, son competencia del Gobierno central pese a que "no se han ejecutado o ni siquiera han comenzado". Entre ellas ha citado expresamente la de la presa de Alcolea, acordada ya entre ambas administraciones y que hará el Ejecutivo andaluz con fondos propios y que aún está pendiente de la firma efectiva del acuerdo.

Moreno ha precisado que la comunidad ha invertido "unos 2.000 millones de euros" en actuaciones hídricas con fondos propios, pero ha insistido en que quedan "dos batallas pendientes, una de ellas, con el Gobierno de España". En este sentido, ha apuntado que la Junta está "dispuesta" a recibir la competencia sobre infraestructuras como la presa de Alcolea en Huelva, "acompañada de los recursos", para ejecutarlas directamente. "Somos bastante más rápidos que ellos", ha afirmado.

La segunda vía, según ha sostenido, pasa por Europa. El máximo representante autonómico ha reclamado que parte de los fondos europeos asignados a Andalucía puedan "reprogramarse" para destinarlos a obras hidráulicas, especialmente en regiones del sur "que tienen déficit hídrico". Moreno ha señalado que actualmente existen fondos dirigidos a acciones como la eficiencia energética, "pero tenemos una urgencia mayor vinculada a nuestro sistema productivo, que es el agua".

En este punto, ha señalado que existe "una pelea entre burócratas y políticos", ya que la Junta es "partidaria de reducir trámites", mientras que algunos eurofuncionarios consideran que simplificar procesos "puede generar ineficiencia en los fondos o descontrol o fraude".

Según ha avanzado, se ha alcanzado un "pequeño gran acuerdo" en la Comisión para empezar a "simplificar procedimientos" y ha confiado en que esta decisión "ayude bastante" a que una parte de los fondos pueda destinarse a obras hídricas si finalmente se modifica la normativa. El objetivo es que estas inversiones se reconozcan dentro de un "plan hídrico europeo real y sensato" y que la Unión Europea (UE) permita dedicar esos recursos a actuaciones urgentes para el sector.

Moreno ha planteado que la estrategia del agua se articula en tres líneas: nuevas desaladoras en zonas de costa con energía fotovoltaica para garantizar precios "razonables, sensatos y competitivos"; restauración hídrica para recuperar agua en zonas urbanas con destino agrícola bajo "plenas garantías científicas"; y nuevas conexiones y embalses que permitan transferencias y abastecimiento.

Así, ha asegurado que el Gobierno andaluz trabaja en estos tres frentes -competencias propias en cuencas internas, actuaciones vinculadas a la UE y reclamaciones al Estado- con el objetivo de alcanzar "algún que otro avance", porque "las políticas hídricas son caras, largas y complejas, necesitan recursos" y son "esenciales" para mantener el sistema productivo andaluz.