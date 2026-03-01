Lo que no se vio en los fastos del Día de Andalucía

Lo que no se ve suele ser lo más interesante de celebraciones como la del Día de Andalucía que tiene dos partes diferenciadas. El Pleno institucional en el Parlamento y luego la gala de entrega de Medallas que organiza el Gobierno andaluz mientras que el resto de los grupos políticos o se va a organizar su propia fiesta, como hizo este sábado María Jesús Montero en Moguer (menudo golpe de efecto de Mario Jiménez) o se va a las calles a manifestarse como hace la izquierda convocada por la Plataforma Andalucía 28F.

Una de las anécdotas más comentadas fue la habilidad política de Susana Díaz ocupando todo el tiro de las cámaras de televisión con el presidente Juanma Moreno a su llegada al Parlamento, dejando a María Jesús Montero, que es su secretaria general, en un segundo plano. Literal y en sentido figurado. Pero nada tan llamativo como el color azul PP de las alfombras del Parlamento. Las antiguas se han retirado por su mal estado y las nuevas son del color corporativo de los populares. Y si se veían en los jardines, en las retransmisiones de televisión eran todavía más evidentes.

El discurso del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, tuvo un gesto inesperado: se refirió a Doña María Coronel, la sevillana perseguida por el rey Pedro I el Cruel, como una víctima de la violencia de género. La acosada se quemó la cara con aceite hirviendo para que cesasen las hostilidades en una leyenda sevillana de las más reputadas.

Una vez acabado el acto en el Hospital de las Cinco Llagas, las colas eran las protagonistas del Teatro de la Maestranza que recibía a sus invitados con una enorme A corporativa de la Junta en la puerta. A cada invitado se le daba una bolsa de papel con unas semillas y un código QR con el que se medía la huella de carbono del acto que ahora se va a compensar. El cómo todavía es una incógnita. Como también lo fue el por qué Ana Mena no cantó en la gala; estaba previsto aunque también es cierto que la cantante actuó por la noche en la Gala de los Goya. Por cierto que llamó la atención que representantes de Vox asistieran a la entrega de las Medallas al Teatro de la Maestranza. El diputado Benito Morillo estaba entre el público asistente. ¿La razón? El reconocimiento a Morante de la Puebla, una figura que se identifica con Vox ¿o se identificaba? y que ahora está en disputa con el PP.

La indumentaria ocupó una buena parte de los comentarios; este año hubo menos apuesta por el verde. Salvo en el bolso de la Consejera de Empleo, Rocío Blanco, con la bandera, y en la corbata del secretario general de la UGT, Óskar Martín, azul con Banderas de la comunidad; la secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria López, apostó por el rojo. También la ropa manda mensajes claros porque las corbatas de Juanma Moreno y Antonio Sanz eran, por supuesto, verdes. Como manda la tradición.

Y al finalizar el acto de las entregas de las Medallas, tras tres horas de duración, llegó el momento de las fotografías privadas. Una vez que se vació el teatro y mientras sus invitados llegaban al Palacio de San Telmo para la recepción oficial, uno de los momentos más deseados para la prensa madrileña, Moreno aprovechaba para retratarse con su familia en el escenario. Primero con su esposa, Manuela Villena con un vestido color crema, y con sus tres hijos, y luego con su madre y sus sobrinos. Es el último 28-F de la Legislatura y habrá que ver cómo será la celebración de este día el año que viene, con las elecciones autonómicas de por medio.