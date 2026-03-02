Noelia Avecilla, enfermera del SAS atrapada en Doha: "Estamos preocupados, lo que queremos es volver a casa"

Son cuatro españoles, dos sevillanos y dos madrileños que se han quedado atrapados en Doha. Eduardo Picchi, asesor financiero, y su esposa, Noelia Avecilla, enfermera del SAS, volvían de un viaje a las Maldivas y están en un hotel desde el 28 F cuando tenían los vuelos de vuelta. Están en un hotel, cuyo nombre no revelan por seguridad, junto a dos españoles más, dos madrileños, Sofía Espejo y Pablo Sibaja. Definen la situación como de "calma tensa" en la que siguen a rajatabla el protocolo de seguridad que marcan las autoridades locales. Por supuesto, no salen del hotel.

"Justo cuando aterrizamos la gente encendió los teléfonos y empezaron a sonar mensajes de alerta nacional", explica Noelia a este diario. "Yo le dije a a Eduardo, está pasando algo, esto no es normal. Entonces nos bajaron del avión pero no nos daban información. Al conectarnos con los móviles, vimos lo que había pasado". Y entonces empezó una situación de incertidumbre en el aeropuerto de Doha, "empezamos a ver vuelos cancelados y nos pasamos toda la noche en el aeropuerto tirados sin información. Nos dijeron que estaba el espacio aéreo cerrado, y nos iban dando noticias a cuentagotas, que si nos íbamos a las 3 y luego a las 5...".

Las colas en el aeropuerto eran enormes hasta que muchos pasajeros empezaron a correr cuando la compañía aérea les anunció que les facilitaba hoteles. Y ahí están ahora, en un hotel que les ha proporcionado Qatar Airways sin fecha de salida. "Me llamó el embajador de España en Qatar", explica Noelia Vallecillo, "la llamada del embajador nos tranquilizó bastante, y nos dijo que le escribamos cada vez que lo necesitamos". "Pero las autoridades autonómicas, ni la Junta ni la Comunidad de Madrid, se han puesto en contacto con nosotros todavía", aclara Eduardo Picchi.

Noelia Vallecillo asegura que se sienten "preocupados, lo único que queremos es volver a casa" y lo cierto es que han bajado al sótano del hotel en varias ocasiones, "nos han dicho que estamos seguros pero, por protocolo, nos han bajado al sótano porque se escuchan y se sienten las intersecciones", que es el nombre que dan a los bombardeos que se están produciendo y a las vibraciones que llegan hasta Doha. Eduardo Picchi insiste es que el mensaje del embajador es tranquilizador: "Nosotros no somos el objetivo de estos ataques; la situación en Doha y Abu Dabi es diferente a la del resto de la zona pero sí que escuchamos los misiles. Si hay españoles que lean esto que se queden tranquilos; nosotros no somos objetivo y pedimos a las autoridades que sigan en contacto con nosotros y que cuando se pueda hacer lo más, mínimo, que lo hagan".