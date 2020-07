Así queda la norma de uso de mascarillas en Andalucía

Mascarillas en la playa. Mascarillas en el bar. Mascarillas siempre. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado finalmente la decisión que el propio presidente, Juanma Moreno, anunció y que llevó al comité de expertos que asesora al Ejecutivo regional: como está ocurriendo en otras comunidades autónomas del país, las mascarillas serán de uso obligado en Andalucía en espacios cerrados y abiertos, se cumpla o no la distancia de seguridad. En toda circunstancia. A partir del 15 de julio y muy probablemente durante los próximos meses.

¿Pero no eran ya obligatorias? Sí y no. Lo eran en espacios abiertos y cerrados siempre que no se pudiera garantizar la distancia de seguridad entre personas de un metro y medio, pero lo cierto es que las lagunas de esta obligatoriedad se ha utilizado en muchos casos para prescindir prácticamente de su uso.

Multas por no llevar mascarilla

Tampoco estaban claras las sanciones, ni quién debía imponerlas. Ahora sí: Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de todas estas obligaciones corresponderá a los ayuntamientos y a los órganos competentes de la Administración de la Junta, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes sanitarias, fiscales y presupuestarias, entre las que se incluye un dato muy esperado: la multa. 100 euros será la sanción por el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla, al considerarse una infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Salud Pública. Es la misma cantidad que prevén otras comunidades que también han impuesto su uso, como Cataluña o Aragón.

Dónde y cuándo hay que usar mascarilla en Andalucía

La respuesta a dónde y cuándo hay que usar mascarilla se contesta más rápidamente explicando las excepciones: Todos deberemos llevar mascarilla en cualquier circunstancia, incluso en playas y piscinas, aunque no serán necesarias durante el baño ni mientras se permanezca en la sombrilla, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad entre los usuarios, pero sí para los paseos.

En el resto de circunstancias, en Andalucía hay que usar mascarilla siempre.

En los medios de transporte públicos se mantienen los criterios ya existentes, es decir siempre.

Excepciones en el uso de mascarilla en Andalucía

En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre no se exigirá su uso, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible.

Tampoco serán exigibles para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma ni para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitársela, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha enfatizado que el uso de las mascarillas es "la medida higiénica sanitaria más importante que tenemos actualmente para luchar contra esta pandemia”. Si alguien lo pone en duda se le responderá por la vía de los hechos: 100 euros de multa.