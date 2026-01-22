Óscar Puente apunta a la vía como causa del accidente en Adamuz: "Es muy raro"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que le "cuesta creer" que el origen del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se encuentre en el tren de Iryo. El titular de la cartera ha apuntado directamente hacia la infraestructura y la vía como posibles causantes del siniestro, descartando prácticamente que el material rodante fuera el responsable del descarrilamiento que ha conmocionado al sector ferroviario español.

En declaraciones realizadas a la cadena Cope, Puente ha argumentado que resulta "muy raro" considerar que el tren pudiera estar detrás del accidente, teniendo en cuenta que se trata de material "muy nuevo" con estándares de fabricación de una "precisión y calidad altísima". Además, según ha confirmado el ministro, el convoy había superado todos los controles de mantenimiento "escrupulosamente", según le han trasladado desde la operadora ferroviaria. Por todo ello, ha insistido en que "que (el origen) sea la infraestructura y la vía es posible sin duda".

No obstante, el ministro ha reconocido que se trata de un "suceso muy extraño", especialmente porque la vía sobre la que circulaban los trenes está recién renovada y ha pasado satisfactoriamente todas las revisiones técnicas reglamentarias. Esta circunstancia añade complejidad a la investigación que actualmente llevan a cabo los técnicos especializados para determinar qué provocó el descarrilamiento del tren de alta velocidad.

Un fallo crítico en la infraestructura ferroviaria

Según ha explicado Puente, si finalmente se confirma que el origen del descarrilamiento se encuentra en la infraestructura, tendría que tratarse necesariamente de "algo crítico" que no había manifestado señales evidentes hasta el momento mismo del accidente y que resulte "complicado de entender". En ese supuesto, el Ministerio de Transportes se vería obligado a "reflexionar" sobre si los controles estipulados actualmente son suficientes para garantizar la seguridad en las líneas de alta velocidad.

El ministro ha revelado además un dato especialmente significativo para la investigación: las muescas encontradas en los bogies del Iryo también estaban presentes en otros tres trenes que habían transitado por el mismo tramo entre 45 minutos y una hora antes del accidente. Sin embargo, los convoyes que pasaron con anterioridad a estos no presentaban tales marcas, lo que indica que el fenómeno que provocó el siniestro se manifestó en ese breve intervalo temporal. "Lo que haya podido suceder fue 'crítico' y se manifestó en ese intervalo de tiempo", ha subrayado Puente.

Esta circunstancia resulta fundamental porque permite acotar temporalmente el momento en que se produjo el fallo, aunque todavía no se ha determinado con exactitud qué lo provocó. El ministro ha insistido en que "lo que haya podido suceder es tan crítico" que obligará a abrir una reflexión profunda sobre los protocolos de seguridad y mantenimiento que deberán "abordar en el futuro" las autoridades ferroviarias.

Empresas de máxima solvencia participaron en la construcción

Ante las dudas que han surgido sobre la calidad de las obras de construcción de la red ferroviaria, el ministro de Transportes ha salido en defensa de las empresas que participaron en los trabajos, asegurando que se trata de compañías de "máxima solvencia" que se han convertido en un referente internacional. Según Puente, cualquier país que ejecuta proyectos de alta velocidad ferroviaria cuenta con estas firmas españolas, lo que demuestra que ofrecen todas las "garantías" necesarias.

Respecto a los procesos técnicos específicos, el ministro ha detallado que la soldadura de la vía la ejecuta personal homologado y especialmente cualificado, que además deja troquelado en el lugar de la intervención el nombre del soldador que ha efectuado los trabajos. Este sistema de trazabilidad permite identificar en todo momento quién ha realizado cada operación en la infraestructura ferroviaria.

Por otra parte, Puente ha confirmado que el acero de los raíles, "otro componente a valorar", será enviado a un laboratorio especializado para que determine mediante análisis técnicos qué es exactamente lo que ha ocurrido. Los resultados de estos exámenes podrían resultar determinantes para esclarecer las causas del accidente de Adamuz.

La velocidad de los trenes era la adecuada

El ministro también ha querido despejar cualquier duda sobre la velocidad a la que circulaban los convoyes en el momento del accidente. Según ha explicado, tanto el tren de Iryo como el Alvia se desplazaban a una velocidad completamente adecuada y dentro de los parámetros establecidos para ese tramo de la vía.

Concretamente, **el tren de Iryo estaba desacelerando porque se aproximaba a un punto de la línea limitado a 215 kilómetros por hora, mientras que el Alvia estaba en proceso de aceleración al salir precisamente de dicho punto con limitación de velocidad. Por tanto, ambos convoyes cumplían estrictamente con las restricciones y normativas de circulación vigentes.

Declaraciones de técnicos e ingenieros de la investigación

Óscar Puente ha revelado que ha mantenido conversaciones con los técnicos e ingenieros encargados de la investigación del accidente, quienes le han trasladado su perplejidad ante lo ocurrido. "Les cuesta entender qué es lo que ha podido pasar", ha afirmado el ministro, subrayando la complejidad técnica del suceso.

Esta dificultad para determinar las causas del descarrilamiento evidencia que se trata de un caso excepcional dentro de los parámetros habituales de la explotación ferroviaria de alta velocidad en España. Los expertos continúan analizando todos los elementos involucrados, desde el estado de la vía hasta las condiciones meteorológicas del momento, pasando por el material rodante y los sistemas de señalización.