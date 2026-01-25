Óscar Puente rechaza comparaciones con Mazón y defiende su gestión del accidente en Adamuz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado que asumirá responsabilidades si se determina que no cumplió correctamente con sus funciones en relación con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 45 personas. El titular del departamento ha dejado claro que, de momento, no contempla su dimisión y que su prioridad es esclarecer los hechos y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario español.

Puente ha señalado que su criterio sobre las responsabilidades es claro: "Para mí, los responsables son aquellos que por acción o por omisión hayan contribuido o agravado la causación del daño. Yo no puedo exigir responsabilidades a alguien que haya cumplido con su trabajo correctamente. Ahora, si observamos que alguien no ha hecho bien su trabajo, sea quien sea, exigiremos las responsabilidades. Y si soy yo, también". El ministro ha comprometido su palabra para esclarecer los hechos y mejorar lo que sea necesario tras la tragedia que ha conmocionado al país.

Durante una entrevista en 'El País', Óscar Puente ha detallado su actividad durante los días posteriores al siniestro. Según su relato, recibió el primer aviso sobre el accidente a las 20:00 del domingo 18 de enero y salió de su domicilio apenas 30 minutos después. "Me fui al centro de control [de circulación de Adif]. Y volví el martes por la noche con la misma ropa a mi casa. Según llego, se produce el accidente de Rodalies. Imagínense. Creí que estaba soñando. Y esa noche tampoco dormí", ha confesado el ministro, añadiendo que ha dado ruedas de prensa de dos horas y múltiples entrevistas sin apenas tiempo para pensar en otra cosa que no fuera resolver la crisis.

La investigación sobre las causas del accidente ferroviario

Respecto a las posibles causas del accidente, Puente ha explicado que las investigaciones continúan para determinar si el origen del descarrilamiento estuvo en un fallo de la soldadura del carril o en el propio material. "Estamos ahora mismo intentando averiguar qué es lo que ha pasado. Primero veamos si se confirma que es el carril el que se ha roto, o la soldadura. Ahí se podrá esclarecer qué tipo de responsabilidades hay, si es que las hubiera", ha declarado el ministro.

Cuando se le ha preguntado sobre si la responsabilidad recaería en Adif en caso de confirmarse un problema con la soldadura, Puente ha cuestionado hasta qué punto se puede elevar la responsabilidad hasta el nivel ministerial si todos los parámetros de control establecidos se han cumplido correctamente. "Yo creo que no tiene ningún sentido en este momento", ha añadido, insistiendo en que primero hay que esclarecer los hechos técnicos antes de atribuir responsabilidades políticas.

El ministro ha mantenido contacto constante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante toda la semana posterior al accidente. Puente ha estado hablando "constantemente" con Sánchez para mantenerle informado sobre la evolución de las investigaciones y las medidas adoptadas para restablecer el servicio ferroviario en la línea que conecta con Andalucía.

Rechazo a la comparación con Carlos Mazón

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ha sido cuando Óscar Puente ha calificado de "ofensiva" la comparación que algunos sectores políticos y mediáticos han establecido entre su gestión del accidente de Adamuz y la que realizó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana. "Nunca he querido entrar en la comparación con Mazón, pero me parece ofensiva. Ofensiva. Yo he estado en todo momento al frente de mis responsabilidades", ha afirmado.

El ministro ha subrayado que a Mazón nadie le culpa de la dana, sino de su ausencia durante las horas críticas del operativo de emergencia y de que su actuación pudo haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto. "Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento", ha recalcado Puente, quien ha añadido que no estuvo "escondido" en ningún momento y que ha dado "toda suerte de explicaciones" públicamente. "Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos", ha sentenciado.

El titular de Transportes ha dejado claro que su prioridad son las víctimas y sus familias, así como restablecer el servicio ferroviario a Andalucía. "A mí no me van a encontrar en su fango. Nunca. Lo más importante son las víctimas y sus familias. Y a continuación, volver a poner en marcha el servicio ferroviario a Andalucía. Ese es mi trabajo", ha comentado, en clara alusión al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de librar guerras políticas mientras él busca soluciones.

Denuncias de los maquinistas sobre el estado de las vías

Otro de los temas abordados en la entrevista ha sido las denuncias realizadas por los maquinistas sobre posibles deficiencias en el estado de las vías férreas. Puente ha negado "la mayor" y ha asegurado que las advertencias de los profesionales del sector "tienen que ver con el confort de marcha y no con la seguridad". Según el ministro, las demandas de los maquinistas se atienden siempre, aunque la corroboración objetiva de las incidencias que comunican no siempre confirma sus apreciaciones.

"En el tramo accidentado no hay ningún aviso relacionado ni con el incidente ni con la seguridad de la vía", ha detallado Puente. No obstante, el ministro ha reconocido que es probable que se valore si es necesario aumentar el gasto en mantenimiento, "sobre todo en términos de confort", aunque ha pedido desvincular ese debate del accidente de Adamuz. "Si al final lo que hubiera es una mala soldadura o un defecto en el acero, que no ha sido observado en las pruebas objetivas de ultrasonidos, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el mantenimiento. Sería algo mucho más complejo", ha augurado.

Relación con el caso Koldo y financiación ferroviaria

Finalmente, Óscar Puente ha rechazado categóricamente que el accidente tenga relación alguna con el caso Koldo, la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en contratos públicos que ha salpicado al PSOE. El ministro ha considerado que trasladar ese vínculo a la política española "es muy pobre" y ha insistido en que "así no resolveremos el problema".

El ministro ha reiterado que su foco está en esclarecer las causas del accidente, mejorar los protocolos de seguridad si fuera necesario y recuperar la confianza de los ciudadanos en el transporte ferroviario. Las investigaciones técnicas continúan y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron el descarrilamiento del tren en Adamuz, uno de los accidentes ferroviarios más graves de las últimas décadas en España.

¿Qué medidas de seguridad existen en la red ferroviaria española?

La red ferroviaria española cuenta con múltiples sistemas de seguridad diseñados para prevenir accidentes. Entre ellos se encuentra el sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), un estándar europeo de señalización y control que permite la supervisión automática de la velocidad de los trenes y puede activar el frenado de emergencia si se superan los límites establecidos. Este sistema está implantado en gran parte de las líneas de Alta Velocidad y progresivamente se está extendiendo a otras líneas convencionales.

Además, Adif realiza inspecciones periódicas de las vías mediante trenes de auscultación que detectan posibles defectos en los carriles, traviesas y balasto. Estas inspecciones incluyen pruebas de ultrasonidos para identificar fisuras internas en el acero de los carriles que no son visibles a simple vista. Los protocolos de mantenimiento establecen la frecuencia de estas revisiones en función del tipo de línea y el volumen de tráfico que soporta.

A pesar de estos sistemas, ningún mecanismo de seguridad es infalible, y el caso de Adamuz ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos existentes. Las investigaciones en curso determinarán si hubo algún fallo en la detección de anomalías o si se trata de un problema de fabricación del material que resultó imposible de prever con los sistemas actuales de control.

¿Cuáles son las principales críticas a la gestión del accidente?

Las críticas a la gestión del accidente de Adamuz han provenido principalmente de la oposición política, especialmente del Partido Popular, que ha cuestionado si el Ministerio de Transportes había atendido adecuadamente las advertencias previas sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias. Los sindicatos de maquinistas han denunciado en varias ocasiones que sus avisos sobre irregularidades en determinados tramos de vía no siempre reciben la atención necesaria.

Por otro lado, algunos expertos en seguridad ferroviaria han planteado dudas sobre si la inversión en mantenimiento de la red convencional es suficiente, especialmente en comparación con los recursos destinados a la Alta Velocidad. Argumentan que mientras España ha desarrollado una de las redes de AVE más extensas del mundo, la red convencional, por donde circulan trenes de mercancías y servicios regionales, puede estar sufriendo un déficit de inversión que compromete su seguridad a largo plazo.

No obstante, Óscar Puente ha defendido que la red española es una de las más seguras de Europa y que los índices de siniestralidad son muy bajos en comparación con otros países. El ministro ha insistido en que es necesario esperar a los resultados de la investigación antes de extraer conclusiones precipitadas sobre posibles fallos sistémicos en el mantenimiento o la gestión de las infraestructuras ferroviarias.