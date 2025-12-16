Paga extra de 192,04 euros para las pensiones no contributivas en Andalucía

Las pensiones no contributivas y asistenciales subirán en Andalucía en este año 2025 de tal manera que los beneficiarios cobrarán 192,04 euros más, una cantidad que recibirán en el primer trimestre de 2026 y para la que no tendrán que hacer ningún trámite extra. Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno en una ayuda extraordinaria que llegará hasta los 98.000 beneficiarios de las pensiones más bajas, las que no tributan a Hacienda. Hay que recordar que la Junta lleva años complementando estas pensiones para los andaluces y para este ejercicio ha aprobado una subida del 3% de ese complemento autonómico, por encima del IPC, que está estimado en el 2,4%. Para ello, será requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2025, así como tener la vecindad administrativa en territorio andaluz. El número de personas beneficiarias previstas para el año 2025 asciende a más de 99.500 personas.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, una subida del 3% en el complemento autonómicoa ayudas sociales del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos para 2026. En el caso de las personas beneficiarias del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, la cuantía individual de estas ayudas se fija en 1.857,24 euros anuales y se abonarán en cuatro pagas a lo largo del año, que se harán efectivas e los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. Igualmente, el pago se hará de oficio. Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial o tener reconocido el subsidio en el momento del abono y durante los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía.

Hay que recordar que la insuficiencia de las prestaciones, junto con la competencia exclusiva que corresponde a Andalucía en materia de asistencia y servicios sociales, hizo que se estableciesen ayudas económicas complementarias de carácter extraordinario que se han ido abonando desde 1998 en el caso de las pensiones no contributivas y desde 1989 para las personas beneficiarias del Fondo de Asistencia Social (FAS) y el Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos (SGIM) con la finalidad de contribuir a mejorar su situación socioeconómica. Las personas que reciben estas prestaciones carecen de los recursos necesarios para atender sus necesidades básicas de subsistencia y esta ayuda económica es distinta y compatible con las del Sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la Administración General del Estado.