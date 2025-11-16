El Papa recibe a nueve obispos con el caso del prelado de Cádiz de fondo

Los nueve obispos españoles que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) viajan este lunes al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, que les recibirá en una audiencia privada que fue solicitada por los obispos en el momento de la elección del nuevo Pontífice, el pasado mes de mayo. Pese a que desde de la CEE aseguran que se trata de una “visita ordinaria” que fue “concedida en el mes de agosto”, no se escapa a nadie que las acusaciones de abuso de menores realizadas al obispo de Cádiz estarán sobre la mesa.

La delegación que visitará al Pontífice estará encabezada por el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello (quien aseguró esta semana que las acusaciones contra Zornoza eran verosímiles), el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, José Cobo, y por el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán. Completan la comitiva el obispo de Getafe (donde ocurrieron los hechos), Ginés García Beltrán; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz; el arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent; el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, y el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

La reunión se producirá apenas una semana después de que saliera a la luz que el Vaticano investiga al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos a un menor en la década de los 90. Tras conocerse la noticia, el Obispado de Cádiz y Ceuta tachó las acusaciones de “muy graves y falsas” y el obispo decidió suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Conferencia Episcopal expresaron su “confianza en la justicia” y mostraron su “respeto” ante el trabajo del tribunal de la Rota. Además, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, señaló que el hecho de que el Vaticano investigue el caso significa que le concede una “verosimilitud” pero también apeló a la “presunción de inocencia”.

Durante la Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 18 al 21 de noviembre, los obispos conocerán el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA), publicado el pasado septiembre y en el que se informa de que en el último año se han recibido un total de 89 solicitudes de reparación integral.

El papa León XIV expresó este mismo domingo su deseo de que aumente la “cultura del respeto” y la protección de las víctimas de abusos, sobre todo de los menores. “Me uno a la iglesia en Italia que ha propuesto una jornada de oración por las víctimas y supervivientes de abusos, para que crezca la cultura del respeto como garantía de protección de la dignidad de toda persona, especialmente de los menores y más vulnerables”, dijo el Papa.