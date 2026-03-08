El Parlamento andaluz aprueba esta semana las ayudas para los municipios afectados por las borrascas

Vecinos de Grazalema durante los días de las fuertes lluvias que afectó a la comarca.

El Pleno del Parlamento andaluz convalidará esta semana el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno que incluye varias medidas de apoyo para los municipios después de la concatenación de borrascas registradas en Andalucía entre enero y febrero.

Así lo recoge el orden del día de la sesión plenaria que comenzará el miércoles 11 con el debate de convalidación o derogación del Decreto-ley 1/2026, de 25 de febrero, aprobado por el Consejo de Gobierno, por el que se adoptan con carácter urgente medidas de apoyo fiscal por los efectos producidos por el temporal y por el que se aprueban medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre el sistema productivo agrario y ganadero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico.

El Parlamento, que cuenta con una mayoría absoluta del PP, validará salvo sorpresa el texto de la norma publicada el pasado 25 de febrero en el BOJA y que recoge medidas de naturaleza tributaria dirigidas a mitigar los daños producidos por los fenómenos meteorológicos adversos que han asolado varias zonas de Andalucía, en particular, las sierras de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga).

A continuación, después de este trámite, se celebrará el debate final del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que precederá a una comparecencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, a petición propia, a fin de informar sobre las actuaciones desarrolladas por su departamento en 2025 para "promover la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de la mujer en Andalucía".

Seguidamente, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, comparecerá para informar sobre "incumplimientos en el desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía", a petición del Grupo Socialista.

La sesión plenaria finalizará el miércoles con una tercera comparecencia del Consejo de Gobierno, en este caso para informar sobre el Proyecto Onuba de hidrógeno verde en La Rábida (Huelva), a petición del Grupo Popular.

El jueves 12 se reanudará la sesión en horario matinal con una moción del grupo Vox relativa a política general en materia de sector primario, un debate al que seguirá una interpelación que el grupo Por Andalucía dirigirá a la Junta sobre "política general en materia de contratación pública".