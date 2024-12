El PP de Andalucía acusa a Jaén Merece Más de optar por "las mentiras de Sánchez"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha acusado a la formación Jaén Merece Más (JM+) de optar por "el barro, la crispación y las mentiras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" para la capital jiennense. Repullo se ha pronunciado así al hilo de la decisión de Jaén Merece Más Más de romper el pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de la capital jiennense por el que los populares lograron la alcaldía tras las elecciones municipales de mayo de 2023. JM+ se ha aliado con el PSOE para presentar una moción censura que supondrá el desalojo del PP de la Alcaldía y el regreso de Julio Millán (PSOE) como alcalde de Jaén.

Repullo ha destacado el "compromiso" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno con Jaén, afirmando que, de las 101 medidas incluidas en el acuerdo de gobierno con Jaén Merece Más, 37 estaban directamente relacionadas con la Junta. "En 18 meses, hemos ejecutado o tenemos en ejecución el 70% de esas medidas", ha remarcado, subrayando "la seriedad y el compromiso" del Gobierno andaluz con la ciudad.

Sin embargo, ha lamentado que "nada de eso le haya importado a Jaén Merece Más", una formación que "actúa por intereses particulares y sacrifica el futuro de los jiennenses". Así, ha criticado que Jaén Merece Más opte por traer "el barro, el engaño y la crispación de Sánchez a Andalucía". "Firmarán un papelito que estoy seguro que no se va a cumplir nunca", ha dicho sobre el acuerdo de JM+ con el PSOE.

En relación con la deuda municipal, Repullo ha recordado que el candidato socialista en esa moción de censura era el alcalde en 2021, cuando el Ayuntamiento de Jaén "superó la barrera de los 500 millones de deuda". Ha denunciado que durante los gobiernos socialistas, la deuda municipal creció a una media de 20 millones de euros anuales. "¿A eso quiere volver Jaén Merece Más? Ellos sabrán, pero los ciudadanos de Jaén no se lo merecen", ha planteado el dirigente popular, quien ha lamentado que "los vecinos de Jaén vayan a sufrir esta estafa" y que Jaén Merece Más "sucumba a los cantos de sirena de Ferraz".

Repullo ha advertido de que "Sánchez y (María Jesús) Montero les van a engañar como han engañado a tantos y tantos", y ha agregado que esta vez "el impacto será más duro, porque la estafa afectará directamente a una ciudad andaluza, dándole la puntilla final a su ayuntamiento".

El responsable de los populares andaluces ha recalcado que "los jiennenses no se merecen volver al pasado, porque votaron por un cambio y no merecen volver a la parálisis". También ha subrayado que "no se merecen conejos en la chistera, promesas falsas ni inestabilidad". En su opinión, los ciudadanos de Jaén merecen "un gobierno serio y riguroso que trabaje por acabar con todos los vicios que han llevado al ayuntamiento a esta situación". "El PSOE ha venido a romper, desestabilizar y malmeter, pero el PP no se va a dejar arrastrar por esta política de voces, de mentiras y de jaleos", ha señalado.