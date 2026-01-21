El PP de Madrid y Génova rompen la tregua política de Andalucía sobre el accidente de Adamuz

Fin a la tregua política por el grave accidente de Adamuz. El respeto y el silencio que las fuerzas políticas andaluzas están manteniendo en estos días de luto oficial, otra cosa será lo que suceda el viernes, se ha roto por la crispación que inunda la política nacional. Por eso y por la incertidumbre y confusión que ha generado los cambios de opinión de Adif sobre las restricciones en las vías de los trenes de alta velocidad en las últimas 24 horas, sin explicaciones claras por el momento aunque en la tarde de este miércoles está prevista una rueda de prensa del ministro Óscar Puente y los responsables de Adif y Renfe.

A las duras declaraciones de Santiago Abascal, "el luto y el silencio no pueden servir para no denunciar que la corrupción mata", se han unido este miércoles la del vicesecretario general del PP, Juan Bravo, y las del portavoz del Gobierno de Ayuso señalando al Gobierno central de diferentes maneras. Un cruce de reproches políticos al que se ha sumado el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira siguiendo así las directrices nacionales de su partido. Y eso que se había resistido hasta este miércoles. "Los españoles merecemos un Gobierno del que poder fiarnos, que no nos robe, que no nos mienta y que no sea un peligro y una amenzada para nuestra vida", ha dicho.

El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, convocaba a los medios en la sede nacional de la calle Génova para acusar al Gobierno de falta de información y de generar inseguridad en el transporte ferroviario. "¿Se ha estado poniendo en peligro a los viajeros de estas líneas? Es urgente que expliquen a los ciudadanos qué ha pasado", aseguraba afirmando que han sido "prudentes por respeto" hasta ahora y prometiendo que no van a entrar en cruces de insultos. "Cuando la meterolología cuesta vidas, muy pronto llaman asesinos o profieren insultos en plena ola de incendios, lo haremos mejor que ellos cuando tengamos la responsabilidad. No somos como ellos", ha dicho ante los medios. Una clara referencia a lo que sucedió con la dana de Valencia.

Silencio institucional de Moreno

En este escenario, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene su silencio en señal de respeto y ha dado orden de que esa sea la tónica en el Gobierno andaluz y también en el PP regional que no se va a sumar, por el momento, a las voces que llegan de Madrid. Ni aunque sea un andaluz, Juan Bravo, quien esté al frente de las declaraciones públicas al ser el vicesecretario general encargado de las infraestructuras. Juanma Moreno ya ha regresado de Adamuz y está trabajando en su despacho en el Palacio de San Telmo pero sin agenda pública.

El ecosistema político andaluz, como lo denomina Antonio Maíllo, está en esa misma clave. Ningún responsable político ha dicho otra cosa que no sea apoyo y respeto a las víctimas, "es insoportable tanta porquería", explicaba Maíllo a este diario en referencia a la estrategia de los partidos de extrema derecha, "es la prueba de que hay que aislarlos", aseguraba. Desde el resto de formaciones políticas han explicado que el silencio de estos días no significa que no estén preocupados por averiguar las causas del accidente. Todo lo contrario. Los responsables políticos andaluces se están reuniendo con técnicos y asociaciones profesionales del ferrocarril con el objetivo de recabar toda la información y poner orden en los asuntos que hay que aclarar. Pero no ahora. Los dirigentes políticos andaluces, salvo Vox, entienden que todavía no ha llegado el momento de abrir la batalla política. Pero ya se están armando para ella.