El PP rechaza que el Parlamento de Andalucía debata sobre sanidad y financiación

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha rechazado con los votos en contra del PP la celebración de una sesión plenaria extraordinaria durante este mes inhábil para debatir sobre la situación de la sanidad pública andaluza, el programa de cribado de cáncer de mama, la financiación autonómica, los efectos del temporal invernal que ha azotado varias provincias y los casos de violencia de género. Las propuestas fueron registradas por los tres grupos de la izquierda parlamentaria: PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que buscaban forzar comparecencias del Consejo de Gobierno durante el periodo inhábil. Vox se ha abstenido o votado en contra de estas propuestas de debate.

Sin embargo, la Diputación Permanente del Parlamento sí ha aprobado una sesión plenaria extraordinaria para el próximo día 22, a propuesta del PP-A, destinada exclusivamente a los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley: el de Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía; la creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía; la creación del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, y el de Turismo Sostenible de Andalucía. Esta iniciativa ha contado con el voto en contra de los tres partidos de izquierda y la abstención de Vox.

La sesión plenaria extraordinaria aprobada se iniciará el día 22 con un minuto de silencio por el fallecimiento de dos mujeres por violencia de género en estos primeros días de 2025. Los grupos de la izquierda parlamentaria habían solicitado comparecencias del Consejo de Gobierno sobre múltiples asuntos de actualidad, incluyendo la situación sanitaria, el último informe sobre violencia de género, el nuevo modelo de financiación autonómica, los efectos del temporal invernal y la renuncia de un director general de Andalucía Trade. El grupo socialista también había propuesto formular una pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, específicamente sobre el sistema de financiación autonómica.

El portavoz del PP-A, Toni Martín, ha defendido la decisión de su grupo manifestando que en el primer pleno solicitarán comparecencia del Consejo de Gobierno sobre el asunto del nuevo modelo de financiación autonómica. Martín ha justificado el rechazo a debates sobre sanidad en un pleno extraordinario en enero argumentando que el consejero Antonio Sanz lleva "65 días" hábiles en el cargo y ya ha comparecido en un debate general, en varias solicitudes de comparecencia, en interpelación y en preguntas orales ante el pleno. "Podríamos llegar a la conclusión de que el señor Sanz en estos 60 días pues ha estado casi a diario en el Parlamento de Andalucía", ha afirmado Martín, quien considera que pedir "una comparecencia urgente de alguien es o porque hace mucho tiempo que no comparece o porque de pronto ha sucedido un hecho en esta semana", circunstancias que, según él, no se dan en este caso. El portavoz popular ha querido dejar claro que en los plenos de febrero, marzo y durante toda la legislatura se hablará de los temas que propone la oposición. "Pero no se justifica la urgencia extraordinaria de un pleno que huele más a seguir intentando estirar de un chicle y de una polémica que ya me da la sensación que está solamente en sus agendas electorales y políticas", ha señalado.

La portavoz del grupo del PSOE-A, María Márquez, ha manifestado que a su partido le gustaría que en una sesión extraordinaria del pleno en enero de 2025, además de hablarse de la ley de detectives, se abordaran "los problemas que tienen la mayoría de los andaluces" y se debatiera sobre la situación sanitaria y lo que está aconteciendo en relación con el cribado de cáncer de mama, o sobre los efectos del temporal que ha azotado especialmente a las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva.

Asimismo, Márquez ha defendido la necesidad de un debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica tras la propuesta presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Que ustedes quieren que hablemos de los detectives, muy bien, pero que es que hay otros asuntos de calado y de importancia, que afectan a millones de andaluces y que también se deben debatir", ha dirigido Márquez al PP-A.

La portavoz socialista ha aprovechado su intervención para exigir a Toni Martín disculpas y que retire un mensaje en su cuenta de la red social X en el que, tras un incendio en un despacho del área del grupo socialista en el Parlamento andaluz, decía: "era María Jesús Montero, que estaba quemando el acuerdo del Parlamento de Andalucía pidiendo un sistema de financiación justo para Andalucía, horas antes de venderle a Junqueras los derechos de los andaluces. De vergüenza". "Yo he comentado el tuit de una persona, que no es lo mismo, y si quiere usted pedirle a alguien que se acabe con la ruindad en las redes sociales, a ver si mira usted a su querido amigo el ministro de Fomento, que es el catedrático mundial de las faltas de respeto; así que menos indignación", ha replicado Martín a Márquez sobre este asunto polémico.

El portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que es una "buena noticia" que se celebre un pleno del Parlamento en enero de 2025 porque es la "señal de que la legislatura se agota". "Es la señal de que esto se acaba; Andalucía merece un cambio", ha indicado Manuel Gavira, quien ha considerado que esa sesión plenaria se podría "aprovechar" para debatir sobre asuntos que "realmente preocupan a todos los andaluces", más allá de los proyectos de ley propuestos por el PP-A.

Un pleno en un mes "inhábil"

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha señalado que es "muy positivo" que en el mes de enero se desarrolle actividad parlamentaria y que si se convoca un pleno extraordinario se permita a la oposición su "labor de fiscalización al gobierno en algunos temas que son candentes y que están ahora mismo ocupando la conversación pública", como la situación sanitaria, con el asunto de los cribados de cáncer, los casos de corrupción o el nuevo modelo de financiación autonómica cuando ya hay una "propuesta y con números". "Nos parece absurdo o desde luego poco comprensible que un tema del que se está hablando en toda España, en todos los medios de comunicación, no lo abordemos en el Parlamento de Andalucía", según Nieto, quien ha recordado las numerosas ocasiones en que se ha debatido sobre este asunto en la Cámara autonómica.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado que le parece "fantástico" que la mayoría absoluta del PP-A plantee un pleno extraordinario en el que debería haber más actividad parlamentaria, pero considera una "cacicada" que sólo sea para lo que le "conviene" a ese partido. Ha manifestado que aparte del debate de determinadas leyes, se deberían incluir comparecencias del Consejo de Gobierno sobre la situación sanitaria y el asunto del cribado de cáncer de mama con todo lo que está aconteciendo. García ha insistido en que es positivo que el pleno se reúna en un mes inhábil como enero, pero "con pluralidad y democracia", es decir, que se traten otros asuntos y no los que interesan sólo al PP-A, porque si no, "esto es un cortijo" de ese partido, según sus propias palabras.