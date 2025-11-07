Los puentes de Juanma Moreno entre tatuajes, su libro y la incógnita de los cambios en la dirección del PP

Juanma Moreno sabe bien como animar un congreso. Y por eso en esta primera jornada del 17 Congreso del PP Andaluz ya ha tocado la tecla adecuada; al menos para crear expectativas. El secretario general del PP, Antonio Repullo, ha anunciado que habrá "cambios importantes" en el equipo de dirección del partido en Andalucía. Cambios en la cúpula para rearmar al PP de cara a las elecciones autonómicas de la primavera de 2026. Con ese anuncio ya ha tensado a todas las delegaciones que no hablaban de otra cosa en los pasillos del recinto de Fibes, donde se celebra el cónclave.

Pero el encuentro está concebido como una fiesta con guiños a los más jóvenes, "en un ambiente festivo entre Broncano y Pablo Motos" en palabras del secretario general del partido en Andalucía, Antonio Repullo. Hay una zona para hacerse tatuajes, en lenguaje moderno, calcomanías en el de muchos de los presentes, otra para comprar camisetas y, cómo no, "La librería de Juanma" en la que se vende su 'Manual de convivencia. La vía andaluza' ; habrá incluso un rato a lo largo del fin de semana para que el presidente los firme. Con música en directo, con el grupo Radio Soul (uno de los favoritos de Moreno), que ha ido tocando entre las distintas intervenciones.

Los mensajes son muchos y variados: desde la chaqueta de pana de Juanma Moreno, eso sí, moderna y tipo bomber, hasta la presencia de los secretarios generales de la UGT, Óskar Martín, y Comisiones Obreras, Nuria López, que no sólo han hablado un rato con el consejero Antonio Sanz, mirando a las manifestaciones que ellos mismos han convocado para este domingo en protesta por la sanidad. Han tomado café con una parte de la cúpula de San Telmo y han hablado con Moreno quien le ha pedido, en tono de broma, que le desconvoquen la manifestación del domingo. El presentador del acto es el periodista Luis Márquez, del programa de Canal Sur 'Andaluces por el mundo', pero también de la Cadena Ser.

El primer aplauso cerrado de la jornada, con todo el plenario de pie, ha sido para la diputada fallecida a causa del cáncer María Díaz Cañete, a la que el portavoz parlamentario Toni Martín, ha recordado "con alegría, como era ella". Un tono blando poco habitual en él que también dejó su recado "a la oposición faltona" a la que le "ha salido un cuñado a la derecha que es Vox". Y el primer selfie del presidente andaluz ha sido con los ocho presidentes provinciales del partido en el escenario tras una mesa de debate en la que todos han agradecido a Juanma Moreno sus "compromisos cumplidos".

Imagen de una de las zonas del Congreso Regional. / Joaquín Corchero/E.P.

Las cuentas

"Lo que no son cuentas, son cuentos", ha dicho Nacho Díez Bernal, tesorero del partido y también es el Director General de Estudios y Análisis de la Presidencia de la Junta. "Nosotros pagamos por transferencias, no con chistorras o lechugas como otros" ha dicho en una alusión directa al caso Koldo, para dejar claro que "no debemos nada a nadie" y que el PP tiene en marcha un plan de expansión comarcal. En estos últimos años se han inaugurado sedes del PP en Dos Hermanas (Sevilla), Hinojosa del Duque (Córdoba) y Ubrique (Cádiz) y están en proceso las compras de nuevos locales en Archidona (Málaga) y Almonte (Huelva).

La presidenta del congreso, la alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez, iniciaba el encuentro mostrando el camino del trabajo durante el fin de semana, "estamos aquí para tender puentes". Por cierto que la acompañan en la dirección el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, y la consejera de Empleo, Rocío Blanco.

El secretario general, Antonio Repullo, en su balance de gestión, ha apostado por la cercanía y escuchar, "la moderación es una gran ventaja competitiva" para el PP. En su intervención, ha agradecido el trabajo de todos los militantes del partido, a sus trabajadores y a todas las personas con las que ha trabajado en los últimos años, incluyendo a Moreno por la oportunidad. Unas palabras que han sonado a despedida.