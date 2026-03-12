Las rebajas fiscales centran la polémica en las ayudas por las borrascas

El Gobierno andaluz aprobó este miércoles un paquete de ayudas vinculadas a la recuperación económica y social tras el tren de borrascas en un plan que denomina Andalucía Actúa y que está obligando a modificaciones presupuestarias y al uso del superávit del año 2024 (que ascendió a 1.158 millones de euros). Los fondos de la Junta se dividieron en dos partes, uno de ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno, con obras en carreteras, en infraestructuras de agua y el campo, y otro en un decreto ley con rebajas fiscales debatido el Parlamento andaluz y que contó con el rechazo de toda la oposición.

La consejera de Hacienda, Carolina España, explicaba que el Gobierno andaluz “utiliza su capacidad fiscal para estar al lado de los andaluces que han sufrido las borrascas”, y pedía a la ministra María Jesús Montero la reducción del IVA a los carburantes, la electricidad y los alimentos “como ya han hecho otros países europeos”.

Las ayudas

En total, la Junta ha anunciado ayudas directas y obras por más de 1.700 millones de euros. El próximo 18 de marzo se abrirá la convocatoria para los agricultores que podrán recibir hasta 150.000 euros por cultivos en las zonas que se hayan inundado. Se van a repartir 700 millones de euros desde la Consejería de Agricultura en cuatro partes diferenciadas. La primera es para las zonas inundadas (500 millones), la ganadería intensiva con 75 millones de euros, otros 65 millones para las explotaciones que hayan tenido pérdidas de más del 30% por los temporales, y una partida final para las empresas industriales en las zonas afectadas.

A esto se suman las bonificaciones fiscales que incluyen una deducción del 100% de los gastos de reparación de la vivienda habitual, así como incentivos fiscales para la adquisición de nuevas viviendas en casos de ruina (deducción del 6% en el IRPF) o para el alquiler de quienes se han visto obligados a abandonar su residencia anterior por las riadas (deducción del 15% hasta un límite de 1.200 euros.

Se aprobó un tercer paquete de ayudas con 120 millones para la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío; 136 millones para los daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación, mientras que otros 31 millones servirán para compensar pérdidas en la pesca.

Las críticas

Desde los grupos de la oposición las cuentas eran otras. El socialista Mario Jiménez calificaba de “estafa” la propuesta de la Junta. A su juicio, “no es serio” que se anuncie apoyo económico para la adquisición de viviendas para quien la haya perdido por las riadas y destinen a esta medida sólo 30.000 euros “y para toda Andalucía”. “Calculan 60 posibles beneficiarios, a 500 euros cada uno, ¿no les da vergüenza?”, cuestionaba.

El tono del socialista era similar al del resto de portavoces parlamentarios, incluyendo a los de Vox. Rodrigo Alonso acusaba al Gobierno andaluz de hacer “lo mismo que Sánchez, muchas promesas pero sin dinero contante y sonante”. Inma Nieto, desde Por Andalucía, pedía también rigor y ayudas reales para los afectados, mientras que desde Adelante Andalucía, José Ignacio García, hablaba de “propaganda” con todas estas medidas “que salen en su web y no en el BOJA”.