Retirados los últimos restos del tren Alvia accidentado en Adamuz una semana después de la tragedia

Las labores de retirada de los últimos restos del tren Alvia implicado en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han concluido después de varios días de trabajo intenso. El siniestro, que se saldó con 45 personas fallecidas tras la colisión con un convoy de Iryo, ha requerido complejas operaciones para despejar la infraestructura ferroviaria.

Los tres vagones del Alvia que sufrieron el impacto directo han tenido que ser troceados durante los últimos días. Esta operación se realizó inicialmente para facilitar la búsqueda de víctimas y, posteriormente, para permitir su traslado fuera de las vías. El sábado pasado, los vagones del tren Iryo que no resultaron afectados por la colisión fueron trasladados mediante la vía de alta velocidad en dirección a Madrid.

Actuaciones de la Guardia Civil en la zona del accidente

Durante la jornada del sábado, efectivos de la Guardia Civil llevaron a cabo una exhaustiva recogida de pruebas y registro fotográfico del escenario antes de que las vías quedaran completamente despejadas. Estas actuaciones forman parte del protocolo de investigación del siniestro ferroviario.

Situación de los vagones del Iryo descarrilados

Los tres vagones del convoy de Iryo que descarrilaron permanecen precintados por la Guardia Civil en las inmediaciones de la zona donde se produjo el impacto. Hasta el momento, estas unidades no han sido trasladadas, manteniéndose bajo custodia policial como parte de las diligencias de la investigación del accidente.