Los Reyes visitan el pabellón de Andalucía para firmar en el libro de condolencias por Adamuz

Los reyes de España firman en el libro de condolencias en el pabellón de Andalucía en Fitur.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia han acudido al pabellón de Andalucía en La Feria Internacional de Turismo (Fitur) para firmar en el libro de condolencias tras el grave accidente ferroviario de Adamuz en el tercer día de luto decretado por el Gobierno. Con semblante serio y vestidos de negro, en señal de luto a las víctimas, los Reyes se han limitado a dejar constancia por escrito sendos mensajes de pésame y solidaridad con los afectados y han prescindido de la visita a este pabellón 5 de Ifema, que ocupa Andalucía en su totalidad, que sí han realizado en ediciones anteriores.

Entre fuertes medidas de seguridad, los Reyes han continuado su visita por Fitur y tras abandonar el espacio que acoge a Andalucía se han dirigido al pabellón de América.

Por lo demás, la imagen que ofrece este pabellón 5 de Andalucía es muy parecida a la que se vivió este miércoles, salvo por los importantes controles de seguridad y las kilométricas retenciones de vehículos que se han registrado desde muy temprano; largas colas en los accesos también para entrar en el recinto ferial motivadas por la presencia de los Reyes.

Segunda jornada de este inusual Fitur, con una agenda institucional reducida al mínimo por la tragedia de Adamuz aunque se siguen produciendo encuentros profesionales en la inmensa mayoría de los stands, eso sí, en menor número respecto al pasado año.