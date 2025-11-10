El SAS informa a la comisión de cribados que quedan 217 mujeres pendientes de las pruebas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informado a la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, que ya se le han realizado las pruebas indicadas a 2.100 de las 2.317 mujeres con mamografía de cribado que presentaban hallazgos radiológicos BI-RADS 3, a las que no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica. De esta manera, quedan 217 mujeres pendientes de prueba.

Es la segunda reunión que se celebra de esta comisión que está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como del SAS y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, y se creó como órgano de diálogo para responder a la crisis política y sanitaria tras la denuncia de los primeros errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Por provincias

Todas las mamografías dependientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla estarán realizadas antes del 15 de noviembre y las ecografías, antes del 30 del mismo mes, según se comprometió el consejero de Sanidad; un programa temporal que Sanz ha mantenido. En la reunión también se ha informado del desglose de casos por provincias con casi el 90% localizado en el Hospital Virgen del Rocío, quedando el siguiente de los hospitales afectados con un 4% de casos. En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

El SAS ha actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32 referentes) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía. El objetivo de contar con referentes hospitalarios es disponer de un modelo operativo más transparente, homogéneo y eficaz que garantice una coordinación fluida entre los distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones.

Además, se ha constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios (técnicos de salud o responsables provinciales del programa) con dos coordinadores autonómicos en las figuras de Mercedes Acebal y Juan Garcelán.

A partir del análisis inicial se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para las Unidades de Mama Hospitalarias. Las tres líneas avanzan de forma coordinada, garantizando la alineación entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales.