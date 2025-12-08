El SAS inicia cuatro días de huelga contra el Ministerio en plena crisis respiratoria

El Servicio Andaluz de Salud afronta desde mañana una situación crítica al comenzar cuatro jornadas consecutivas de huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), justo cuando la comunidad experimenta una severa ola de virus respiratorios. La medida se adopta como rechazo al Estatuto Marco que elabora el Ministerio de Sanidad. Esta protesta, que se extenderá hasta el viernes, coincide con las medidas preventivas implementadas por la Junta de Andalucía, que incluyen la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores hasta el próximo 8 de enero, con posibilidad de prórroga según evolucione la temporada gripal.

Para minimizar el impacto asistencial durante estos cuatro días, la administración sanitaria ha establecido unos servicios mínimos equivalentes a los de un día festivo en Atención Primaria y hospitales. Esto implica garantizar el 100% de la atención en urgencias, cuidados críticos y partos, así como todas aquellas pruebas diagnósticas y actividades urgentes que normalmente se realizarían en un domingo. El objetivo es asegurar la continuidad asistencial para pacientes cuya condición requiera atención inmediata.

El paro de cuatro días tendrá un impacto significativo en la atención sanitaria no urgente, con previsible cancelación de consultas programadas y retrasos en pruebas diagnósticas no consideradas urgentes. Los pacientes con citas programadas para estos días podrían ver pospuestas sus consultas, lo que podría aumentar las listas de espera que ya arrastra el sistema sanitario andaluz.

La protesta se produce en un contexto de creciente tensión entre los profesionales médicos y el Ministerio de Sanidad, al que acusan de "falta de voluntad negociadora" respecto a sus demandas de mejoras laborales y un estatuto específico para la profesión médica. El presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha sido tajante al afirmar que los facultativos llevan años soportando condiciones laborales "intolerables y precarias" sin que sus reivindicaciones hayan sido atendidas.

La orden emitida por el SAS establece criterios específicos según el tipo de centro y servicio. En los centros de salud que dispongan de Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y coincidan horarios, no se establecerán servicios mínimos adicionales, ya que la actividad urgente quedará cubierta por el SUAP, como ocurre habitualmente en festivos. Por el contrario, en centros sin SUAP o con horarios no coincidentes, se designará un médico exclusivamente para atender urgencias durante el horario habitual de apertura.

Para las urgencias hospitalarias, los servicios mínimos corresponderán a la plantilla habitual de un fin de semana, pudiendo incrementarse "con un máximo de hasta el 50% de los médicos que habitualmente haya un fin de semana" dependiendo del número de Médicos Residentes (MIR) asignados. Los servicios que tengan menos de tres MIR no recibirán refuerzos adicionales.

En cuanto a otros servicios esenciales, el 061 mantendrá un 90% de cobertura en todas las franjas horarias, mientras que los centros de teleoperación de Salud Responde funcionarán con el 75% de su plantilla habitual.

Sanz responsabiliza a la ministra

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha exigido al Gobierno de España la "retirada inmediata" del borrador del estatuto marco del Ministerio de Sanidad por ser "inviable, generar división y poner en riesgo el funcionamiento ordinario del sistema sanitario". Según Sanz, se trata del "mayor conflicto sanitario en años", como cree que prueban las huelgas de médicos y del resto de profesionales sanitarios convocadas para esta semana, ha recordado en un comunicado. Este borrador "solo ha originado conflicto e inseguridad", a la vez que ha lamentado que "después de generar frustración entre los profesionales, el Gobierno trate ahora de trasladar el problema a las comunidades". En este sentido, ha subrayado la "falta de garantías de un documento improvisado, ideologizado y deficiente que ni siquiera cuenta con financiación".

Sanz ha insistido en que el estatuto marco "nace sin diálogo real ni consenso y se ha elaborado de espaldas a las comunidades autónomas, a las organizaciones médicas, sindicales y a los gestores", lo que ha tildado de "incomprensible". También ha criticado que no incorpore memoria técnica ni memoria jurídica ni económica y que se anuncien cambios estructurales sin delimitar su alcance, su aplicación ni su impacto presupuestario.

En la misma línea, ha resaltado que el borrador "no aborda con rigor la falta de profesionales, la estabilidad de las plantillas, la carrera profesional, la conciliación, la incentivación del trabajo en zonas de difícil cobertura ni la modernización de la gestión de recursos humanos". Por todo ello, el consejero andaluz de Sanidad ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que se inicie una nueva negociación "desde cero, con participación real de comunidades autónomas, representantes de los profesionales y sindicatos y escuchando directamente a los sanitarios".

Críticas a los servicios mínimos

El SMA ha manifestado su rechazo a los servicios mínimos impuestos por la Administración, considerándolos excesivos. El sindicato defiende que estos deberían ser "iguales a los de un día festivo, como ha ocurrido en las dos convocatorias de huelga anteriores, tanto en junio como en octubre" de este año. Ante esta situación, la organización sindical ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias si considera que el derecho a huelga se ve limitado por unos servicios mínimos que califica de "abusivos".

Por su parte, la Consejería ha rechazado estas acusaciones, afirmando que los servicios establecidos son "respetuosos con el legítimo derecho a la huelga de los profesionales afectados" y necesarios para garantizar la asistencia a pacientes cuya atención "no admite demora".