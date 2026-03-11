El SAS licita por más de 21 millones la compra de vacunas de la gripe para el próximo invierno

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación el contrato para la adquisición de vacunas contra la gripe destinadas a la campaña 2026-2027, con opción de prórroga para el periodo 2027-2028. La licitación, dividida en cinco lotes, asciende a 21,3 millones de euros con IVA incluido, según consta en el pliego publicado.

Esta convocatoria se produce tras finalizar una campaña de vacunación que ha batido récords en Andalucía, con 1.938.664 andaluces inmunizados frente a la gripe y el covid, superando las cifras de 2022, hasta ahora el año con mayor tasa de cobertura.

Balance de la campaña de vacunación en Andalucía

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha anunciado que la campaña 2026-2027 incorporará como novedad el adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple vírica —que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis— de los tres a los dos años de edad. Esta medida responde al notable incremento de casos de sarampión registrados en la comunidad autónoma: en 2025 se contabilizaron 93 casos frente a los 28 de 2024, lo que representa un aumento del 232%. La mayoría de estos casos fueron importados o vinculados a contagios procedentes del exterior, generando pequeños brotes entre población no vacunada o que no había padecido previamente la enfermedad.

Los datos de la campaña recién concluida muestran que la cobertura global en el grupo de 60 o más años ha superado el 54%, traducido en 1.206.795 personas vacunadas. En el segmento de mayores de 65 años, la cobertura roza el 62%, mientras que en mayores de 80 años supera el 73%. Por su parte, las personas institucionalizadas presentan una tasa de vacunación antigripal superior al 90%, consolidando un alto nivel de protección en uno de los colectivos más expuestos a complicaciones derivadas de la gripe.

Las mujeres embarazadas mantienen una tendencia positiva, con coberturas antigripales por encima del 80% en cada una de las últimas campañas. En cuanto a los profesionales sanitarios, la campaña 2025-2026 ha permitido elevar la cobertura hasta el 46%, mejorando sustancialmente los resultados obtenidos en ejercicios anteriores y acercándose progresivamente a los objetivos establecidos por las autoridades sanitarias.

En el ámbito pediátrico, la vacunación sistemática en menores de 6 a 59 meses —cerca de los 5 años— ha logrado una cobertura del 64%, seis puntos por encima de la campaña anterior, lo que supone 175.625 menores inmunizados, probablemente impulsado por la administración de las dosis en los propios centros educativos. El grupo de 3 y 4 años registra una cobertura del 70% y 90.087 niños vacunados, la franja de edad que recibe la inmunización en los colegios.

Continúa la vacunación contra el covid y VRS

La campaña frente al Virus Respiratorio Sincitial concluirá con los lactantes nacidos hasta el 31 de marzo, si bien los nacidos en los últimos días de marzo tendrán plazo hasta el 9 de abril para recibir la inmunización.

Aunque la campaña antigripal ha finalizado, la vacunación frente al covid se mantiene activa a la espera de nuevas indicaciones en el marco de la estrategia de vacunación coordinada por el Ministerio de Sanidad. Esta decisión responde a la previsión de que durante la primavera y el verano pueda registrarse un aumento de casos. Hasta el momento, 778.236 personas han recibido la vacuna contra el coronavirus en esta campaña.