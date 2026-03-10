Un senador republicano pide a Donald Trump retirar de España las bases de Morón y Rota

El veterano senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, ha reclamado al mandatario que retire las bases estadounidenses en España por la negativa del Gobierno español a que estas instalaciones sean usadas en la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel.

Graham, que ha insistido en que Irán estaba "a unas semanas" de obtener armas nucleares, ha recalcado que las autoridades iraníes son "nazis" que "están locos" y que si hubieran logrado armamento atómico, "lo hubieran usado". No obstante, Teherán ha insistido en todo momento en que su programa nuclear tiene únicamente fines civiles, mientras que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha subrayado que no hay pruebas de que el país asiático tuviera intención de desarrollar armas nucleares. "A nuestros aliados les pregunto, si no pueden unirse a esta lucha, ¿a qué lucha van a unirse? A España: ¿no nos permiten utilizar sus bases, bueno, nuestras bases aéreas en su país, para impedir que un régimen homicida obtenga armas nucleares que aterroricen al mundo?", se ha preguntado el republicano, un peso pesado en la política exterior estadounidense. "Esta noche insto al presidente Trump a que traslade todas nuestras bases fuera de España", ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News. "Tenemos un compromiso con España en virtud del Artículo 5 de la OTAN; pero, ¿acaso deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger al mundo contra un régimen nazi de corte religioso?", ha cuestionado.

España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón y Rota, al alegar que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países, lo que ha desatado críticas por parte de la Administración Trump. Así, Graham ha destacado que España "ha perdido el rumbo" y ha reiterado la necesidad de retirar las bases estadounidenses en el país. "A nuestros amigos en España: habéis perdido el rumbo. Ya no quiero hacer negocios con ustedes", ha apuntado. "Quiero que nuestras bases aéreas, nuestras bases aéreas, salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas", ha reseñado Graham, quien ha criticado además a otros aliados de Washington, como Arabia Saudí, por su postura en el marco de la ofensiva contra Irán, que ha respondido atacando a Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Críticas a otros aliados

Graham, que ha abogado por "mover todo el material (militar) a Israel", ha ensalzado la labor del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, al llevar al país "en una dirección totalmente diferente", si bien ha criticado que no se haya sumado a la ofensiva después del ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. "Nuestra Embajada fue alcanzada en Riad. ¿No tienen una obligación a sumarse a la lucha con nosotros? Aún tienen que hacerlo. Si no creen que un ataque contra la Embajada estadounidense desencadena una autodefensa mutua, quizá no deberíamos firmar un tratado con ustedes", ha esgrimido el republicano, quien ha criticado también a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por no sumarse a "la lucha contra el régimen de los ayatolás". "Es decepcionante. Necesitamos socios que den un paso al frente en una pelea que no podemos permitirnos perder", ha explicado, al tiempo que ha defendido la labor de Trump, de quien ha dicho que "hizo lo correcto" al lanzar la ofensiva contra Irán. "¿Creen que este régimen es normal? No son más normales de lo que era (el líder de la Alemania nazi, Adolf) Hitler", ha destacado.

De esta forma, ha insistido en que "si hubiera esperado otro año, habrían tenido once bombas nucleares", en referencia a Irán. "He aprendido que hay gente con la que no se puede interactuar. Si alguien quiere quemar tu casa, no negocias con él, lo detienes", ha dicho, antes de reiterar que "Trump se ha embarcado en una gran misión para destruir un régimen nazi de corte religioso" que buscaba "destruir" Estados Unidos. Graham, que ha destacado que "estará del lado de Israel hasta el día de su muerte", ha subrayado que "cuando se trata del islam radical, puedes estar cansado de combatirlo, pero ellos no se cansan de combatir contra ti". "Quiero evitar que la guerra llegue hasta aquí. La mejor forma de proteger Estados Unidos es golpearles allí, antes de que lleguen aquí", ha zanjado.