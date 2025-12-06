Toscano sobre Salazar: "Me cuesta creer que eso sea cierto”

El histórico dirigente del PSOE y ex alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano ha asegurado que su "amigo" Paco Salazar “no se reconoce en esas acusaciones” de acoso sexual, actualmente bajo investigación. En una entrevista al Programa de Ana Rosa recogida por el portal Cadena DH, Toscano afirmó que “cuando dejen de ser anónimas y podamos conocer la identidad de las personas implicadas, entonces podremos hablar”.

Sobre la posible inocencia de Salazar, Toscano ha asegurado que “se encuentra mal, no se reconoce en esas acusaciones e incluso las niega" y ha añadido que “no pongo la mano en el fuego por nadie, pero me cuesta mucho creer que nada de eso sea cierto. Conozco a muchísimas compañeras que aseguran que nunca han visto ese tipo de comportamientos por su parte.”

Toscano ha aventurado que cuando las denuncias interpuestas contra Salazar "dejen de ser anónimas y podamos conocer la identidad de las personas implicadas, entonces podremos hablar”.

Hay que recordar que las primeras denuncias aparecieron a principios de julio, justo cuando Salazar estaba a punto de asumir el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE tras una reestructuración del partido. Esa circunstancia provocó que su nombramiento se paralizase. Las acusaciones han reabierto el debate sobre la capacidad interna del partido para responder ante denuncias graves, especialmente cuando afectan a altos cargos. Muchos cuestionan la eficacia del protocolo del PSOE para este tipo de casos.