Transparencia garantiza que Educación cumple con la protección de datos del alumnado andaluz

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha recibido el aval del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía respecto al convenio suscrito con Google para el uso de herramientas digitales en los centros educativos. La consejera María del Carmen Castillo ha comparecido en el Parlamento andaluz para informar de que la resolución oficial confirma el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos por parte de la administración educativa autonómica.

El organismo regulador había solicitado previamente documentación adicional para verificar la adecuación del acuerdo al marco legal vigente, pues la Junta estaba bajo sospecha por haber cedido datos presuntamente de más de 700.000 alumnos menores de edad, 43.000 profesores y cerca de 3.000 centros escolares por el convenio firmado con Google. Castillo ya declaró el mes que pasado que no había habido una brecha en la protección de los datos y que el sistema "es fiable y bueno". En diciembre se había remitido la información requerida al Consejo de Transparencia y ahora, asegura la responsable educativa, "el resultado es concluyente y se cumplen todos los requisitos técnicos y legales establecidos".

La consejera ha sido contundente al asegurar que "nunca ha habido una brecha en la protección de los datos personales del alumnado o del profesorado". Castillo ha recordado que los acuerdos firmados por la Junta de Andalucía con empresas tecnológicas como Google o Microsoft son idénticos a los suscritos en otras comunidades autónomas, citando específicamente los casos de Cataluña, Navarra y el País Vasco.

Utilidad durante situaciones de emergencia

La titular de Desarrollo Educativo ha subrayado la importancia de estas plataformas digitales durante los recientes temporales que han afectado a Andalucía. Estas herramientas han permitido mantener la atención educativa de forma telemática, ofreciendo servicios gratuitos y seguros para toda la comunidad educativa andaluza durante las situaciones de emergencia meteorológica, ha subrayado.