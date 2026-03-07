Tres de cada cuatro titulares del ingreso mínimo en Andalucía son mujeres

Varias mujeres esperan en la cola de la caja de un economato de Sevilla.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en febrero llegó a 253.954 hogares de Andalucía, tiene un marcado perfil femenino. Las mujeres representan el 74% de los beneficiarios de esta ayuda transferida en siete de cada diez casos a hogares con menores.

El ingreso mínimo ha alcanzado en febrero a casi 254.000 hogares en Andalucía en los que viven 788.181 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organismo que ha detallado que la prestación, de 520 euros al mes de media, ha supuesto un desembolso de 148,28 millones de euros, ha informado Efe.

El destino de este ingreso tiene un marcado perfil femenino, ya que el 73,6% de los titulares de febrero (187.073) y el 53% de las personas beneficiarias (418.323) son mujeres.

La cifra de prestaciones activas en febrero de este año en Andalucía se ha incrementado un 17% respecto al mismo mes de 2025, un aumento similar al del número de beneficiarios.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 363.079 hogares andaluces con más de 1,1 millones de personas, lo que afecta especialmente en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia.

Actualmente, casi el 40% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 313.318 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación, ya que más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV conviven con menores de edad.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo, cuantía que recibieron el pasado febrero 183.595 hogares.

La media de edad de los beneficiarios del IMV en Andalucía es de 28,27 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión.

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad que se puede pedir tras vivir al menos un año en España y no disponer de ingresos o patrimonio suficientes, y es además compatible con rentas del trabajo.

"El Ingreso Mínimo Vital, donde dos de cada tres beneficiarias son mujeres, es una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad", ha apuntado en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.