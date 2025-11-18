La UCO detiene al presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial

La Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP); al vicepresidente Fernando Giménez (PP) y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), en el marco de una operación policial desarrollada desde primera hora de la mañana. Los arrestos se han producido mientras agentes llevaban a cabo registros en diversos domicilios y en sedes de la institución provincial almeriense.

Según han confirmado fuentes de la investigación, la operativa podría estar relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, aunque por el momento no se han concretado oficialmente los hechos ni los posibles delitos que han motivado las detenciones. Mientras tanto, fuentes de la Diputación han confirmado los registros, pero han asegurado que de momento no se ha producido ningún arresto formal.

Si bien las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso, no se descarta que la operación pueda tener vinculación con el denominado caso Mascarillas, una investigación que ya se encontraba en curso sobre posibles comisiones ilegales en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia. En dicha causa, tanto Fernando Giménez como Rodrigo Sánchez figuraban ya como investigados, mientras que el PSOE había solicitado recientemente la declaración de Javier Aureliano García como testigo.

Antecedentes del caso Mascarillas y su posible relación

El denominado 'caso Mascarillas' investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato valorado en 2,03 millones de euros para el suministro de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. Precisamente este mes de junio de 2025, el PSOE había solicitado la comparecencia de Javier Aureliano García como testigo en su calidad de máximo responsable institucional y firmante del contrato objeto de investigación.

La petición de los socialistas, que ejercen la acusación popular en este procedimiento, se fundamentaba en "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados" y en nuevos datos recogidos en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) fechado el 25 de abril. El objetivo declarado era esclarecer cuándo y cómo tuvo conocimiento el presidente provincial de las negociaciones y adjudicaciones bajo sospecha, así como determinar si existían indicios compatibles con diversos delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude o negociaciones prohibidas.

En el mismo escrito, el PSOE solicitaba que la Diputación aportase información detallada sobre los asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, incluyendo sus funciones y adscripciones, así como la identificación específica de aquellos asignados a las áreas dirigidas por Óscar Liria, también investigado, y Fernando Giménez.

Las comunicaciones del grupo Naranjito bajo escrutinio judicial

Un elemento que ha cobrado especial relevancia en la investigación es la existencia de un grupo de mensajería denominado 'Naranjito', donde presuntamente Javier Aureliano García intercambió mensajes con Liria y Giménez sobre los contratos investigados. Según recoge el documento presentado por el PSOE, en uno de estos mensajes se podía leer textualmente: "Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!".

La acusación popular sostenía que estas comunicaciones evidenciaban "un conocimiento directo de los hechos" por parte del presidente provincial, motivo por el cual habían solicitado su incorporación íntegra a la causa judicial. Este tipo de mensajes podrían constituir elementos probatorios sobre el grado de conocimiento e implicación de los diferentes cargos públicos en las presuntas irregularidades investigadas.

La cronología de los acontecimientos resulta significativa, ya que las detenciones se producen poco después de que el PSOE intensificara sus peticiones para ampliar el alcance de la investigación judicial, solicitando específicamente la declaración del presidente provincial que ahora ha sido detenido.

Implicaciones políticas para la Diputación de Almería

Las detenciones suponen un terremoto político para la institución provincial almeriense, gobernada por el Partido Popular. La ausencia simultánea de su presidente y vicepresidente plantea serios interrogantes sobre el funcionamiento inmediato de la Diputación y sobre quién asumirá temporalmente las responsabilidades de gobierno mientras se aclara la situación judicial de los detenidos.

Fuentes consultadas indican que la investigación podría extenderse a otros contratos públicos adjudicados por la Diputación, más allá del caso de las mascarillas, lo que podría ampliar el alcance de las pesquisas. Las autoridades judiciales deberán determinar en las próximas horas la situación procesal de los detenidos, decidiendo si procede su puesta en libertad o su presentación ante el juez instructor para tomar declaración.

El Partido Popular no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre estas detenciones, aunque fuentes de la formación han señalado que respetan la labor judicial y confían en la inocencia de sus cargos públicos, a la espera de conocer con detalle los motivos de la operación policial.