Andalucía protagoniza el 28-F en el Parlamento andaluz con la tradicional izada de bandera y un pleno institucional. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, pronunciará su discurso

Andalucía es la protagonista de la jornada del 28-F en el Parlamento andaluz, con un programa que mantiene las citas tradicionales del Día de Andalucía. El acto incluye la tradicional izada de bandera y un pleno institucional en el que interviene el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, encargado del discurso.

A las 10:00 horas, ofrecemos en directo el acto oficial del Parlamento andaluz con el que se conmemora el Día de Andalucía. La convocatoria sitúa el foco en una jornada institucional en la que el Parlamento articula su celebración con los elementos previstos: la izada de bandera y la sesión plenaria de carácter institucional.