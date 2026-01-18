CEDOWN, 30 años de constante superación

¿Qué sería de Jerez sin Cedown? Es una pregunta que muchos nos hacemos hoy día hasta el punto de darnos cuenta, si echamos un poco la vista atrás, de la importancia que esta institución tiene actualmente en nuestra región. El compromiso de los que la componen, el cariño con el que ha ido creciendo y el duro trabajo que durante las últimas decadas se ha llevado a cabo, ha permitido a muchos jóvenes con síndrome de Down labrarse una vida acorde con sus necesidades, superando así las barreras que antaño suponían un verdadero lastre para forjarse como individuos.

Cedown cumplirá el próximo 2 de mayo treinta años. Parece mentira pero han pasado ya seis lustros desde que en 1996, once familias dieron el paso para constituir una asociación que cambió el día a día de aquellos niños y niñas y que ha cambiado la vida de todas las generaciones posteriores. Las cifras no engañan y de los once alumnos con los que se comenzó aquella valiente experiencia, se ha pasado ya a más de 60, un número que pone de manifiesto que las cosas se han hecho bien.

“Cedown transforma vidas, impulsando autonomía, dignidad y oportunidades reales para jóvenes”

José Antonio Lara asumió entonces la primera presidencia de la asociación, por la que posteriormente han pasado Manuel Marín, Cristóbal Romero, Francisco Contreras, Antonio Jesús Hernández, Javier Márquez y actualmente Francisco Cáliz. Todos han contribuido, junto al resto de familias, y sobre todo a una larguísima lista de colaboradores, al futuro de esos jóvenes, cuyo presente nada tiene que ver con el que había hace ahora treinta años. Porque como muchas veces han insistido, por encima de todo está la persona, que es y ha sido el núcleo fundamental de esta asociación durante todo este tiempo.

Detrás, evidentemente, y fruto de esa ardua labor, multitud de cenas, calendarios, eventos y actuaciones benéficas, cuyo único fin no ha sido otro que crear la base de esta asociación y a partir de ahí, con los cimientos ya consolidados, construir todo el proyecto.

Así, en aquella primera década se consiguió la declaración de utilidad pública y la primera sede, y años más tarde, se obtuvo la primera vivienda, dentro del Programa Labora, que impulsaba así la autonomía de estos jóvenes. Paso a paso, Cedown es hoy por hoy un referente no sólo en Jerez, sino en toda la provincia y Andalucía.

“La comunidad de Jerez apoya con su compromiso, cariño y trabajo futuro inclusivo”

Aún hay pasos que dar, pasos como la inserción laboral dentro de la sociedad, quizás el objetivo más inmediato a consolidar y para el que ya se han dado los primeros pasos, pero nadie duda ni quita mérito a un trabajo bien hecho que debemos seguir apoyando, cada uno desde su posibilidad.

Para finalizar, como presidente de la Cátedra, quisiera recordar que el flamenco también ha puesto su granito de arena durante estos treinta años en el desarrollo de Cedown. La participación de muchos artistas de la ciudad en algunos de los eventos benéficos organizados por la institución ha sido una nota común, sin olvidarnos de aquel calendario específico del arte jondo de Jerez que se realizó en 2012 y en el que participaron algunos de los grandes artistas de la ciudad, tales como Paco Cepero, José Mercé, Joaquín Grilo, Diego del Morao, Tomasa Guerrero `La Macanita, Angelita Gómez, Mercedes Ruiz o María del Mar Moreno, por citar algunos.

Además, fruto de ese halo que tiene esta tierra, Jerez cuenta también con dos ejemplos extraordinarios en el mundo del flamenco, artistas que han demostrado en estos últimos años que el síndrome de Down no es, mi mucho menos, un impedimento para conseguir metas. Ejemplo de ello son mi admirada Rocío ‘La Jerezana’ y mi amigo Juan Carlos Gil, un superclase en la pataíta corta de Jerez.