CEDOWN, un regalo para Jerez

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez, Jefe del Departamento de Dependencia y Discapacidad del Ayuntamiento de Jerez y Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad 2025.

En la antesala de la noche más mágica del año, cuando Jerez se prepara para abrir los regalos y renovar la ilusión, conviene detenernos a pensar en aquellos presentes que no vienen envueltos en papel, pero que transforman una ciudad entera. En este tiempo de esperanza, quiero afirmar con rotundidad que CEDOWN es, desde hace treinta años, uno de los mayores regalos que ha recibido nuestra ciudad.

El próximo mes de mayo, esta asociación cumplirá tres décadas de trayectoria dedicadas a las personas con síndrome de Down y, por extensión, a todo el sector de la discapacidad. Treinta años de compromiso constante, de trabajo silencioso y de avances firmes hacia una sociedad más justa, inclusiva y humana. Treinta años demostrando que la verdadera riqueza de una ciudad se mide por su capacidad para no dejar a nadie atrás.

CEDOWN nació gracias al empuje de familias valientes que supieron transformar la preocupación en acción y la dificultad en oportunidad. A ellas, a quienes tuvieron la visión y la generosidad de poner en marcha este proyecto, debemos un agradecimiento profundo. Sin su determinación inicial, hoy Jerez no sería la misma ciudad.

Mi reconocimiento se extiende también a los profesionales que han formado y forman parte de la entidad. Personas que, con vocación, preparación y una enorme calidad humana, acompañan cada día procesos de aprendizaje, autonomía e inclusión. Su trabajo no solo cambia vidas individuales, sino que educa a toda la sociedad en valores esenciales como el respeto, la igualdad y la diversidad.

Pero si hay un mensaje que quiero subrayar especialmente en este artículo, en estas fechas tan simbólicas, es el dirigido a los chicos y chicas con síndrome de Down. Vosotros sois el alma de esta asociación y un modelo a seguir para todas las personas que queremos aprender de vuestra pureza, vuestra sonrisa y la autenticidad que mostráis. Sois presente y sois futuro. Sois la prueba de que la esperanza se construye con esfuerzo, con derechos y con oportunidades reales.

Jerez es hoy una ciudad mejor gracias a vosotros. En esta víspera de Reyes, celebremos estos treinta años como lo que son: un regalo colectivo que sitúa a la ciudad a las puertas de convertirse en capital europea de la cultura y ciudad referente en materia de oportunidades para las personas con discapacidad. Mañana en la cabalgata podrán ustedes ver como en la carroza de la OMAD participan jóvenes de Cedown, salúdenlos con una sonrisa…ellos son nuestro regalo.