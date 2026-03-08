Claves para educar con propósito: charla gratuita en el Centro Inglés

El próximo 12 de marzo a las 18 h, el colegio El Centro Inglés acoge una nueva charla gratuita dentro de su ciclo “Conectando con la sociedad”. En esta ocasión, el médico psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas ofrecerá pautas sobre cómo mejorar la educación, y cómo conseguir el objetivo de establecer los límites necesarios y la autoridad de los padres y madres, a la vez que se realiza una buena gestión emocional de los afectos.

La conferencia incluirá también algunas claves para conseguir que crezcan en madurez, en fortaleza y en virtud para enfrentarse a las dificultades del día a día con optimismo y buen humor.

Luis Gutiérrez Rojas.

Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y médico especialista en Psiquiatría, Doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada, profesor titular de la Facultad de Medicina y profesional clínico especialista en Psiquiatría en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Junto con sus tareas médicas, desde hace varios años imparte conferencias en diferentes ámbitos y ha escrito libros como “Vivir más libre” o “La belleza de vivir”. También interviene en el podcast “Que la mente te acompañe”.

Entre las temáticas de las que habla en sus conferencias, destacan los tipos para afrontar la vida con humor, pautas para mejorar la educación de los hijos, claves para una madurez entre la cabeza, el corazón y la voluntad, o claves de autoconocimiento para conocer mejor nuestras virtudes y defectos.

Con esta charla, El Centro Inglés vuelve a ofrecer de manera gratuita a todas las familias charlas de expertos en educación, neurociencias y psicología, con el fin de ayudar en la gestión de la educación de los niños y niñas. El objetivo es aportar nuevos puntos de vista en la enseñanza y el aprendizaje, que permitan a padres y madres afrontar mejor los retos de la educación de niños y adolescentes. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse gratuitamente en www.elcentroingles.es. Aforo limitado.