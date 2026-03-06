El Consorcio de Cádiz pone el foco en aumentar la presencia de mujeres en los servicios de bomberos

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz pone en marcha una campaña para impulsar una mayor presencia de mujeres en los servicios de bomberos. Una iniciativa que se lanza con motivo del Día Internacional de la Mujer, para reforzar el compromiso del CBPC con la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras y estereotipos en esta profesión, y en los servicios de emergencias en general.

La campaña, cuyo lema principal es ‘Tus metas no tienen género; Que nada apague tu vocación’, incide en la importancia y necesidad de generar más referentes femeninos en profesiones históricamente masculinizadas como la de bombero, y donde el porcentaje de mujeres es mínimo, para así favorecer la accesibilidad e inspirar a las niñas de hoy a convertirse en las bomberas del futuro.

El presidente del CBPC, José Ortiz, y María Jesús Palacios, la primera Intendente Jefa de bomberos en España, al frente de las zonas de Campiña y Sierra, presentaron la iniciativa, compuesta por diferentes piezas gráficas, que se difundirán por los veinte parques de la provincia, las redes sociales y los medios de comunicación, especialmente durante el mes de marzo, dedicado a la mujer.

Ortiz incidió en la firme apuesta del Consorcio por la igualdad de oportunidades y por desarrollar iniciativas en este sentido, y recordó que “la entidad dispone de un Plan de Igualdad, que incorporó avances en esta materia que se aplican para los profesionales de todas las áreas, y que el Consorcio de Cádiz fue uno de los primeros a nivel nacional en incorporar el femenino ‘bomberas’ en los uniformes”.

“Sin duda, se avanza lentamente y aún queda mucho por hacer, ya que en España estamos muy por debajo de la mayoría de los países europeos en porcentajes de mujeres en los servicios de bomberos, pero desde Cádiz estamos trabajando en esa dirección, y por alcanzar una igualdad real y efectiva”, añadió el presidente.

María Jesús Palacios señaló que en el Consorcio de Cádiz hay 11 mujeres bomberas, frente a los más de 550 efectivos totales, “lo que evidencia la necesidad de desarrollar acciones para visibilizar y concienciar, como esta campaña, que ayuden a cambiar esta situación”.

También recordó que el Plan de Igualdad del Consorcio, coordinado por ella misma y elaborado en su día con la asistencia técnica del Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, se basa en un plan de acción que tiene en cuenta siete ejes: el compromiso de la entidad con la igualdad entre mujeres y hombres; el acceso al empleo público y la promoción profesional; la formación en políticas de igualdad entre mujeres y hombres; las condiciones de trabajo y retribuciones; la salud laboral; la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, a su vez, forma parte de otras entidades de ámbito nacional en las que se apoya y trabaja conjuntamente en esta materia, como es la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (CONBÉ) que, además de activar medidas para fomentar una formación específica, aumentar los espacios inclusivos en los parques y adaptar la uniformidad, está desarrollando un estudio de investigación, con la Universidad de León, con el fin de establecer unas adecuadas directrices para el mantenimiento del estado físico del personal de los Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de las pruebas físicas de los procesos selectivos, en función de las necesidades reales del trabajo a realizar.

Tras recopilar un muestreo de los procesos selectivos de la profesión en España, se reflejan porcentajes mínimos de la presencia de mujeres en las oposiciones y los primeros datos de este estudio revelan un sesgo de género a la hora de establecer los baremos mínimos en ciertas pruebas físicas y otros datos de interés que sirven como base importante para trabajar en la mejora de esta situación y favorecer la feminización de los servicios y la igualdad de oportunidades en función de capacidades y méritos.