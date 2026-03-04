Elevate: La formación digital que transforma el turismo andaluz

En un sector turístico cada vez más competitivo y digitalizado, la adaptación es clave para mantenerse a la vanguardia. Elevate es el programa de formación gratuito impulsado por la Junta de Andalucía y financiado por los fondos europeos Next Generation EU, que busca mejorar las competencias digitales de los profesionales, jóvenes y pymes del sector turístico en Andalucía. Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la competitividad del sector y ayudar a los trabajadores a adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas.

La digitalización como clave para el crecimiento del sector turístico

La transformación digital ya no es una opción: es una necesidad para cualquier negocio turístico que quiera mantenerse competitivo. Elevate ofrece una respuesta directa a esta necesidad, proporcionando formación gratuita y práctica en áreas clave como marketing digital, ciberseguridad, herramientas en la nube y uso de inteligencia artificial, entre otros. Los participantes podrán aplicar inmediatamente lo aprendido en su día a día profesional, mejorando tanto su productividad como su presencia en el mercado.

¿Qué ofrece Elevate?

El programa incluye 19 cursos gratuitos, orientados a mejorar las competencias digitales de todos los perfiles dentro del sector turístico. Los cursos están disponibles de forma online y son tutorizados, lo que permite a los participantes aprender a su propio ritmo, sin comprometer su jornada laboral.

Entre los cursos disponibles se encuentran:

Marketing digital para el sector turístico

Estrategias en redes sociales y branding turístico

Ciberseguridad y protección de datos

Business Intelligence: toma decisiones basadas en datos

Los cursos están diseñados para ser aplicables de manera inmediata, permitiendo que los profesionales del sector turístico optimicen sus negocios y adapten sus estrategias a un mundo digital en constante cambio.

¿A quién va dirigido Elevate?

Elevate está pensado para las personas vinculadas al sector turístico en Andalucía, con especial foco en estos perfiles:

Pymes turísticas (alojamientos, agencias, turismo activo, restauración, empresas de servicios, etc.).

Profesionales por cuenta ajena del sector (hoteles, agencias, atención al cliente, operaciones, comercial…).

Autónomos y profesionales por cuenta propia (negocios turísticos, guías, experiencias, alojamiento rural, etc.).

Empleados del sector público vinculados al turismo (áreas de turismo, promoción, información y servicios relacionados).

Jóvenes relacionados con el sector turístico (en etapas iniciales, prácticas o primeros empleos).

Personas desempleadas vinculadas al sector turístico que buscan reforzar su empleabilidad con competencias digitales.

El valor añadido de Elevate

Al completar cualquiera de los cursos de Elevate, los participantes recibirán un certificado de aprovechamiento, que avala las competencias adquiridas. Además, como parte del programa, se entregará una tablet a los participantes para que puedan seguir formándose y aplicar lo aprendido en su trabajo de forma más eficiente.

Inscripciones abiertas: cómo participar

El proceso de inscripción es completamente gratuito. Solo necesitas acceder al portal de Elevate en la web de Andalucía Nexus, elegir el curso que más se ajuste a tus necesidades y comenzar tu formación.

No dejes pasar esta oportunidad única para avanzar hacia el futuro digital del turismo. Regístrate hoy mismo y comienza a transformar tu carrera o tu negocio con la formación gratuita de Elevate.