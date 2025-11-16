Gran acogida en las Jornadas Técnicas SIKA organizadas por Ferretería Xerez
Contenido ofrecido por Ferretería Xerez
Ferretería Xerez, en colaboración con SIKA, celebró durante la tarde del pasado 12 de diciembre unas Jornadas Técnicas que reunieron a más de 50 profesionales procedentes de los sectores de la construcción, el abastecimiento y saneamiento de aguas, así como de distintos servicios de mantenimiento, confirmando el fuerte interés por la formación especializada y la mejora continua en soluciones aplicadas a obra.
El encuentro ofreció una visión global y práctica sobre las tecnologías y sistemas más avanzados en impermeabilización, reparación y protección estructural. Entre los asistentes se congregó una representación completa de todos los perfiles implicados en la ejecución y dirección de proyectos: personal de aplicación directa, jefes de obra, técnicos responsables de mantenimiento, asi como otros mandos de empresas del sector de la construcción, abastecimiento y saneamiento de aguas y otras empresas de especialidad. Esta variedad permitió abordar las soluciones desde una perspectiva integral, conectando necesidades reales de trabajo con criterios técnicos de planificación, eficiencia y garantía.
A lo largo de la jornada se profundizó en soluciones destinadas a la impermeabilización en diferentes condiciones, el control de humedades, el tratamiento de juntas y fisuras, y la correcta elección de sistemas orientados a mejorar la durabilidad y el rendimiento de las estructuras. Las demostraciones prácticas ofrecieron a los participantes una comprensión directa y aplicada del comportamiento de los sistemas SIKA en escenarios reales.
Como cierre, los asistentes disfrutaron de un cóctel de agradecimiento, un espacio diseñado para propiciar un intercambio más cercano y humano, favoreciendo el diálogo, la conexión entre profesionales y el fortalecimiento de relaciones más allá del entorno estrictamente laboral.
También te puede interesar