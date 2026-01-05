El Hospital HLA Jerez Puerta del Sur adquiere un neuronavegador 3D para cirugía cerebral y de columna

El Hospital HLA Jerez Puerta del Sur ha incorporado un sistema avanzado de navegación quirúrgica 3D para intervenciones a nivel cerebral y de la columna, convirtiéndose en el primer centro privado de la provincia de Cádiz en implantar esta tecnología. El sistema StealthStation S8 de Medtronic ofrece mayor precisión, mejorando la seguridad y reduciendo las complicaciones en los procedimientos quirúrgicos.

“Esta nueva tecnología proporciona imágenes tridimensionales, y en neurocirugía cerebral, esta exactitud es especialmente relevante en abordajes de tumores, aneurismas o malformaciones arteriovenosas, donde la relación con estructuras funcionales exige una orientación milimétrica”, explica el Dr. Francisco Rodríguez Peña, responsable del servicio de Neurocirugía del HLA Jerez, y añade que “por otro lado, en cirugía de columna, el sistema guía la colocación de implantes y confirma su posición en el quirófano, lo que resulta útil tanto en técnicas abiertas como en procedimientos percutáneos mínimamente invasivos”.

El sistema permite fusionar de forma automática las imágenes de los diferentes estudios realizados para guiar los procedimientos quirúrgicos sobre información actualizada. Con ello se obtiene la máxima información clínica de cada estudio individual, se optimiza la planificación y se obtiene información esencial sobre las relaciones anatómicas de las lesiones con estructuras y órganos sensibles.

La nueva tecnología ya se emplea en resecciones de tumores cerebrales complejos y fusiones vertebrales .

La plataforma, además, es extensible a otras especialidades como traumatología, otorrinolaringología y cirugía oral y maxilofacial, mediante navegación electromagnética que no precisa inmovilización craneal. “Contar con un sistema que pueda aplicarse en varias disciplinas facilita consolidar criterios de trabajo y formación conjunta”, añade el responsable de la unidad.

El neuronavegador ya se ha utilizado en HLA Puerta del Sur en resecciones de tumores cerebrales complejos y en fusiones vertebrales, integrándose en los circuitos de la Unidad de Neurocirugía y de la unidad de Columna del hospital.

Con esta incorporación, el Hospital HLA Puerta del Sur y sus Unidades de Neurocirugía y de Columna consolidan su estrategia de ofrecer calidad asistencial integrando tecnología avanzada, promoviendo la investigación y manteniendo la formación continua. Este paso mejora los resultados quirúrgicos y refuerza la posición del centro en la sanidad de la región.