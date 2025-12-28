Jerez 2031, una candidatura de provincia

Jerez refuerza la dimensión internacional de su candidatura al título de Capital Europea de la Cultura.

La candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura 2031 es mucho más que un título. Está siendo una oportunidad para repensar la ciudad desde la cultura, que es un derecho, para hacerla más participativa, más cohesionada y más abierta al mundo.

Se ha iniciamos un proceso que ya está generando cambios: nuevas ideas, proyectos compartidos, una enorme energía ciudadana, y un sentimiento de provincia, unidos por la cultura.

El equipo de la candidatura junto a alcaldes y representantes de los municipios de la provincia.

Entre todos se está creando un horizonte cultural más allá de 2031, que quedará como legado para las futuras generaciones.

Por ello, la candidatura de Jerez es una candidatura de provincia, donde cada municipio tiene voz y protagonismo (UCA, Cámara, Diputación, entidades provinciales en el Consejo Rector junto al Ayuntamiento).

Se está construyendo una red de colaboración cultural sin precedentes, donde cada pueblo aporta su identidad, su talento y su patrimonio. Sin duda, permitirá nuevas sinergias.

La candidatura impulsa una transformación cultural participativa que une ciudad y provincia

Este proyecto está generando un sentimiento de unidad provincial que para Jerez ya es un gran logro.

Cada ciudad es única, y cada una deberá construir su mejor propuesta. En el caso, Jerez presenta un modelo de cultura que nace del sentimiento, la diversidad y la creatividad de su gente.

Jerez no compite por tener más recursos, sino por tener más ilusión, más energía y más ganas de transformar la realidad a través de la cultura.

Jerez es una ciudad de acogida, de mezcla, de encuentro. Aquí la cultura no solo se muestra: se vive, se comparte, se siente.

Consejo Rector de Jerez 2031 en la presentación de la nueva marca.

Por tanto, desde el primer momento, Jerez 2031 se ha construido desde la participación ciudadana, “no es una candidatura de laboratorio”. A través de un largo proceso participativo se ha contado con las propuestas de ciudadanos particulares, artistas, centros educativos, entidades sociales, vecinales y culturales.

Pero si alguien tiene un papel fundamental esos son los niños y jóvenes. Son el corazón del proyecto. Sin ellos, no hay futuro cultural posible. Son los protagonistas de la creación cultural.

Jerez construye un proyecto cultural con identidad compartida y legado más allá

Apostar por el talento joven es apostar por un amplio horizonte cultural para las próximas décadas, y para ello estamos activando todos los canales posible.

Jerez siempre ha sido un punto de encuentro entre culturas: Europa, África y América. Ahora se quiere que ese carácter abierto y mestizo se traduzca en alianzas culturales estables.

Acto de presentación de Jerez como candidata a Capital Europea de la Cultura.

Así, se está tejiendo una red de cooperación con instituciones europeas que dará visibilidad a nuestro territorio y a sus creadores, con diferentes hermanamientos como el de Victoria, en Malta, también candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031, por lo que ambas ciudades podrían coincidir con ese título.

La cultura se vive como derecho motor inclusión cohesión creatividad y futuro

Jerez y la provincia de Cádiz son especiales, diferentes, y por ello, si nos preguntamos ¿qué valores intangibles la definen y la hacen especial ante Europa? podemos decir que eso es nuestra forma de sentir, de comunicarnos y de compartir. Además, la alegría, la hospitalidad, la creatividad… son rasgos profundamente diferenciados.

Aquí el arte es emoción, pero también resistencia. Se sabe afrontar las dificultades con esperanza y con música, y eso Europa lo va a entender muy bien.

Y, como no, la diversidad cultural, la integración del Pueblo Gitano desde hace seis siglos y la convivencia cotidiana con vecinos de todas las nacionalidades afincadas en la provincia, hacen de Jerez un ejemplo vivo de inclusión. Pero también el enfoque integrador a la hora de incorporar a ciudadanos que no han sido tan afortunados y viven situaciones de vulnerabilidad… Cuando hablamos de cultura, hablamos de personas y de soluciones y oportunidades para las personas.