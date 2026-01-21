Jerez acoge hoy una charla abierta sobre familia y uso responsable de las pantallas

Hoy, miércoles 21 de enero, Jerez de la Frontera será escenario de una cita educativa de gran actualidad. El Auditorio de la Fundación Cajasol acogerá, a las 18:30 horas, la charla “Familia y pantallas: claves para construir una relación sana y un hogar digitalmente responsable”, organizada por El Altillo International School, con la colaboración de Fundación Cajasol e International Schools Partnership (ISP).

La ponencia estará a cargo de María Zalbidea, consultora en tendencias y comunicación y autora del libro “Cosiendo la brecha digital”, una de las voces más reconocidas en el acompañamiento a familias y educadores en el uso saludable de la tecnología. Durante el encuentro, se ofrecerán claves prácticas para afrontar los retos que plantea el entorno digital en la crianza y educación de niños y adolescentes, fomentando el bienestar emocional, el pensamiento crítico y el diálogo familiar.

El evento está abierto a todos los ciudadanos de Jerez, es gratuito y cuenta con aforo limitado, por lo que es necesaria inscripción previa.

Las personas interesadas aún pueden inscribirse escaneando el código QR del cartel. Una oportunidad única para reflexionar y adquirir herramientas útiles para el día a día de las familias en la era digital.