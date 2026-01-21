Jerez acoge hoy una charla abierta sobre familia y uso responsable de las pantallas
Contenido ofrecido por ALTILLO SCHOOL
Hoy, miércoles 21 de enero, Jerez de la Frontera será escenario de una cita educativa de gran actualidad. El Auditorio de la Fundación Cajasol acogerá, a las 18:30 horas, la charla “Familia y pantallas: claves para construir una relación sana y un hogar digitalmente responsable”, organizada por El Altillo International School, con la colaboración de Fundación Cajasol e International Schools Partnership (ISP).
La ponencia estará a cargo de María Zalbidea, consultora en tendencias y comunicación y autora del libro “Cosiendo la brecha digital”, una de las voces más reconocidas en el acompañamiento a familias y educadores en el uso saludable de la tecnología. Durante el encuentro, se ofrecerán claves prácticas para afrontar los retos que plantea el entorno digital en la crianza y educación de niños y adolescentes, fomentando el bienestar emocional, el pensamiento crítico y el diálogo familiar.
El evento está abierto a todos los ciudadanos de Jerez, es gratuito y cuenta con aforo limitado, por lo que es necesaria inscripción previa.
Las personas interesadas aún pueden inscribirse escaneando el código QR del cartel. Una oportunidad única para reflexionar y adquirir herramientas útiles para el día a día de las familias en la era digital.
También te puede interesar