MANGO reabre en Área Sur con un nuevo concepto

El centro comercial Área Sur de Jerez de la Frontera estrena una nueva etapa en su oferta comercial con la reapertura de la tienda MANGO. El espacio, completamente reformado, se presenta como el lugar ideal para todos aquellos clientes que buscan diseño, calidad y estilo contemporáneo. La gran novedad es la incorporación de MANGO MAN y MANGO KIDS, líneas que llegan por primera vez a la ciudad con una propuesta moderna, versátil y sofisticada.

El nuevo establecimiento, gestionado por SE7ENTAY6EIS Grupo, suma las líneas Woman, Man y Kids, ofreciendo un recorrido completo por las colecciones de la marca y consolidando la presencia de MANGO como una de las insignias de moda más relevantes en el panorama nacional.

Nuevo MANGO de Área Sur

Un espacio pensado para disfrutar de la experiencia de compra

El nuevo MANGO de Área Sur refleja la evolución de la firma hacia un modelo de tienda más abierto, cálido y experiencial. El diseño interior se caracteriza por la luz natural, los tonos neutros, la madera y los materiales sostenibles, creando una atmósfera que invita a recorrer las distintas secciones con comodidad.

La incorporación de MANGO MAN representa un nuevo éxito en la oferta de moda masculina de la ciudad. Con un estilo contemporáneo que combina tendencia y funcionalidad, la colección ofrece prendas adaptadas a todos los estilos de vida, desde el trabajo hasta el tiempo libre. “La incorporación de MANGO MAN en Jerez no es una casualidad, sino una respuesta a la demanda de un público masculino cada vez más exigente con la moda”, explica Emilio Prieto Martín, CEO de SE7ENTAY6EIS Grupo. “Es una colección que combina tendencia y practicidad, sin perder la esencia mediterránea que caracteriza a la marca”.

Nuevo MANGO de Área Sur

SE7ENTAY6EIS GRUPO: Tradición, constancia y visión de futuro

Detrás del crecimiento de MANGO en España se encuentra SE7ENTAY6EIS Grupo, una compañía con raíces familiares que se remontan al siglo XIX. Aunque el grupo nació oficialmente en 2010, su historia comercial se ha forjado a lo largo de generaciones. “El principal valor que nos ha acompañado siempre ha sido el sacrificio y la constancia”, señala Emilio Prieto Martín. “Ha sido un camino largo, con momentos muy duros y otros de grandes aciertos. Lo importante ha sido saber interpretar el rumbo correcto en cada etapa y adaptarnos a los profundos cambios que ha experimentado el comercio desde los años setenta hasta hoy”.

Emilio inició su trayectoria comercial en 1976 y ha sido testigo directo de la transformación del sector retail en España. El salto del comercio local al modelo de franquicias nacionales fue una decisión estratégica meditada y fruto de una evolución constante: “En los años ochenta ya experimentábamos con el modelo franquicia con una zapatería llamada KICKERʼS. A partir de 2015 vimos claro que estábamos preparados para estructurar un equipo humano sólido y dar un salto cualitativo que nos permitiera crecer a nivel nacional”.

Un modelo de expansión basado en la experiencia y la intuición

Hoy, SE7ENTAY6EIS Grupo gestiona más de una decena de establecimientos MANGO repartidos por toda España, sumando cerca de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta. Su expansión se apoya en una estrategia de análisis riguroso y visión comercial, sin perder de vista la intuición que caracteriza a los empresarios con experiencia. “A la hora de decidir una nueva apertura, realizamos estudios sobre las zonas de influencia, la población y el movimiento socioeconómico de cada área, pero también hay una parte intangible que llamamos intuición. Esa sensación de que una ubicación tiene potencial, aunque los números todavía no lo reflejen del todo”.

En el caso de Jerez, la reapertura de MANGO en el Centro Comercial Área Sur respondía a esa combinación de estrategia y sensibilidad comercial. El enclave, uno de los más dinámicos de la provincia de Cádiz, reúne todas las condiciones para el éxito: una alta afluencia de público, una oferta comercial diversa y una consolidada presencia de ocio y restauración.

Nuevo MANGO de Área Sur

Los centros comerciales, un aliado estratégico

Para SE7ENTAY6EIS Grupo, los centros comerciales se han convertido en el escenario natural del retail moderno. Su capacidad para combinar comercio, ocio y servicios los posiciona como espacios de referencia en la experiencia de compra contemporánea. “No hay duda de que los centros comerciales son el instrumento líder para desarrollar nuestros proyectos”, afirma Emilio Prieto Martín. “Han creado espacios confortables y muy completos, donde la experiencia de compra se amplía con restauración, ocio y servicios. El cliente encuentra todo lo que necesita y eso se refleja en los datos de afluencia”. La apuesta por centros como Área Sur, en el caso de Jerez, se alinea con esta visión. Su constante renovación, oferta equilibrada y entorno familiar lo convierten en el lugar idóneo para que MANGO refuerce su presencia en la región.

MANGO, el pilar del grupo

Aunque SE7ENTAY6EIS ha trabajado con distintas enseñas a lo largo de su historia, MANGO se ha consolidado como su principal pilar. Ambas compañías comparten una filosofía de gestión moderna, colaborativa y orientada al cliente. “MANGO entiende perfectamente nuestras necesidades”, comenta el CEO del grupo. “Nos proporciona las herramientas necesarias para garantizar el éxito de los proyectos. Nuestra labor es interiorizar su ‘know-how’ y ponerlo en valor desde la gestión local”.

Nuevo MANGO de Área Sur

Gracias a esta alianza, SE7ENTAY6EIS Grupo ha desarrollado un modelo sólido que permite una expansión ordenada y sostenible. En el caso de MANGO, el grupo está centrado en la ampliación de espacios ya existentes y en la incorporación de nuevas líneas como MAN, KIDS y TEEN, esta última dirigida al público adolescente y que está ganando gran protagonismo.

“Actualmente contamos con 14 establecimientos MANGO abiertos y seguimos creciendo con ilusión”, subraya Prieto Martín. “MANGO confía en nuestra gestión, y eso es fruto del trabajo constante y del compromiso de todo el equipo”.