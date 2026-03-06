“Queremos ser un punto de encuentro para familias y visitantes”

Más que un centro comercial, LUZ Shopping se ha consolidado como un espacio vivo que late al ritmo de Jerez de la Frontera. Cultura, gastronomía, tradiciones y compromiso social forman parte de una apuesta que busca convertir cada visita en una experiencia compartida. En esta entrevista, su gerente, Antonio Iñigo, analiza su evolución en estos quince años, su implicación en citas como la International Sherry Week o el Festival Flamenco de Jerez, y su papel en la proyección turística y cultural de esta ciudad.

LUZ Shopping.

Pregunta.–LUZ Shopping se ha posicionado como algo más que un espacio comercial. ¿Qué le diferencia hoy de otros centros y qué tipo de experiencia ofrece?

Respuesta.–En LUZ Shopping trabajamos bajo el propósito de Ingka Centres: crear lugares de encuentro donde las personas puedan conectarse, relajarse, comer, comprar y disfrutar, adaptándonos a las necesidades de la comunidad local. Eso nos diferencia claramente de los centros comerciales tradicional.

R.Somos mucho más que eso; somos un lugar de encuentro que funciona como un espacio abierto, accesible, sostenible y con una programación viva que convierte cada visita en una experiencia completa.

R.Aquí conviven comercio, ocio, gastronomía, cultura y comunidad. Nuestro objetivo es que LUZ Shopping sea un punto de encuentro para el día a día de las familias y visitantes, no solo un lugar de compra.

P.–En los últimos años han apostado claramente por la cultura, la gastronomía y las tradiciones. ¿Por qué es importante integrar este tipo de propuestas en su programación?

R.–Porque forman parte del ADN de Jerez de la Frontera y de toda la provincia de Cádiz. Integrar estas propuestas en nuestra programación es una forma de devolver a la ciudad lo que nos aporta como entorno.

R.La cultura, la gastronomía y las tradiciones no solo enriquecen la experiencia del visitante que se acerca a LUZ Shopping, también generan identidad, orgullo local y cohesión social para nuestra comunidad. Como lugar de encuentro, entendemos que debemos ser altavoz y escenario de esa riqueza cultural.

P.–Desde 2022 han reforzado los lazos con la comunidad… ¿Qué balance hacen de la respuesta del público?

R.–No ha sido solo en los últimos años. En 2025, LUZ Shopping cumplió 15 años de vida y en ese tiempo se ha consolidado como un atractivo lugar de destino para las compras y el ocio, pero también como una entidad clave para la economía y el empleo en la provincia y como un referente social por nuestro compromiso con la comunidad.

“Como lugar de encuentro, debemos ser altavoz y escenario de esa riqueza cultural”

R.Esa vocación de servicio hacia Jerez nos ha llevado a ser un actor relevante en multitud de acciones de impacto social: el Armario Solidario, la implantación de cambiadores inclusivos para personas ostomizadas y grandes dependientes, los premios solidarios de Navidad, los huertos solidarios, la colaboración constante con todo tipo de organizaciones sociales y ONG.

R.El balance es extraordinariamente positivo: los talleres, las experiencias gastronómicas o las colaboraciones con entidades culturales y sociales han registrado aforos completos y una altísima participación. Esto confirma que la comunidad valora que LUZ Shopping sea un espacio donde se viven las tradiciones de forma cercana, accesible y participativa. Además, este tipo de programación genera recurrencia de visitas y refuerza nuestro vínculo emocional con la comunidad.

Un centro comercial de referencia en Andalucía.

P.–También han impulsado experiencias gastronómicas muy ligadas al territorio… ¿Qué aporta esta línea a la identidad del centro?

R.–La gastronomía es uno de los grandes ejes culturales de Jerez y una forma muy poderosa de conectar con el territorio. A través de catas, maridajes o talleres culinarios con productos de Jerez, ponemos en valor los vinos del Marco de Jerez, los vinagres y la tradición gastronómica local. Esto nos posiciona como un espacio donde también se descubre, se aprende y se celebra la cultura del vino y la cocina jerezana.

R.Esta línea refuerza nuestra identidad como centro vinculado a su entorno y nos diferencia como destino experiencial.

“Aquí también se descubre, se aprende y se celebra la cultura del vino y la cocina jerezana”

P.–En 2024 participaron por primera vez en la Sherry Week. ¿Qué significó para el centro sumarse a esta iniciativa?

R.–Sumarnos a la Sherry Week fue un paso natural en nuestra estrategia de vinculación con la cultura local.

R.Se trata de un evento global con cientos de actividades, y participar en él nos ha permitido posicionar a LUZ Shopping como un espacio que apoya los productos del territorio, promueve la gastronomía local y contribuye al turismo cultural. Además, en 2025 tuvo un significado especial al coincidir con la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026, reforzando aún más nuestra apuesta por el vino y la gastronomía como ejes culturales. Y en este año, el de la capitalidad gastronómica, el vínculo va a ser aún mayor.

P.–Han realizado colaboraciones con ‘influencers’ de viajes para promocionar los atractivos turísticos de la ciudad… ¿Qué papel quiere jugar LUZ Shopping en la proyección turística de Jerez?

R.–LUZ Shopping es un lugar de encuentro profundamente conectado con la identidad cultural de Jerez de la Frontera, y una de nuestras metas es contribuir activamente a preservar, difundir y vivir sus tradiciones.

R.Queremos ser una puerta de entrada a la experiencia de Jerez y contribuir a la proyección turística de la ciudad mostrando su riqueza cultural, patrimonial y gastronómica.

R.A través de colaboraciones con creadores de contenido y acciones de promoción, ayudamos a amplificar ese atractivo de Jerez como destino. Pero esa es solo una de las acciones de LUZ Shopping para la proyección turística de la ciudad.

“Colaboramos con el Ayuntamiento en la elaboración de la Guía de Recursos Turísticos”

R.Desde 2025, colaboramos con el Ayuntamiento en la elaboración de la Guía de Recursos Turísticos, que abunda en temas como la cultura ecuestre de la ciudad, la gastronomía, los vinos y brandys de Jerez, las bodegas, etcétera, además de formar parte de la Mesa de Turismo, del Clúster de Turismo y otras entidades del sector. ya que, para muchos visitantes, somos uno de los primeros puntos de contacto con la ciudad y queremos que esa experiencia sea representativa de todas las experiencias que Jerez ofrece.

P.–Este año han participado por primera vez en el Festival Flamenco de Jerez. ¿Qué supone para su firma formar parte activa de este?

R.–Formar parte del Festival Flamenco de Jerez supone un hito muy importante para nosotros. Es uno de los eventos flamencos más relevantes del mundo y participar activamente en él, con programación en el centro y presencia en el Teatro Villamarta, nos permite reforzar nuestro vínculo con la ciudad, aumentar nuestra visibilidad y posicionarnos como un agente cultural activo en Jerez.

“Formar parte del Festival Flamenco de Jerez supone un hito muy importante para nosotros”

P.–De qué manera esta participación refuerza la imagen del centro como referente cultural y social en Jerez?

R.–Nuestra participación en el Festival de Flamenco consolida a LUZ Shopping como un espacio que va más allá de lo comercial y que se integra plenamente en la vida cultural de la ciudad. Refuerza nuestra imagen como lugar de encuentro donde suceden cosas, donde la cultura se vive y donde las tradiciones tienen un espacio abierto a todos.

R.El mensaje que queremos transmitir es claro: LUZ Shopping es parte de Jerez. Un espacio para disfrutar, convivir y celebrar juntos su cultura, su gastronomía y sus tradiciones, hoy y en el futuro.