“Vivir más importa; vivir mejor lo cambia todo”

El Hospital San Juan Grande ultima los detalles para el estreno de un podcast divulgativo, cuya principal finalidad es ofrecer pautas y consejos preventivos para lograr cumplir años de vida de una forma activa y saludable.

El director médico del centro, el geriatra Miguel Araujo, junto con el resto de miembros del servicio de Geriatría, los doctores Juan Carlos Durán, Bárbara Cachero y Beatriz Contreras, compartirán sus conocimientos y experiencia para favorecer una longevidad plena y autónoma, así como para acompañar de una forma saludable a los mayores de la familia.

La importancia del ejercicio físico centrado en la fuerza muscular para lograr la máxima movilidad durante el mayor tiempo posible, los beneficios de conservar un círculo de amigos, desterrar la tendencia a sobreproteger a las personas mayores o cómo aceptar a una persona cuidadora extraña en el hogar son algunos de los temas sobre los que reflexiona el equipo de geriatras del Hospital San Juan Grande, en una serie de conversaciones que próximamente estarán disponibles a través de las redes sociales del centro, así como de la plataforma Ivoox.

Se da la circunstancia de que el Hospital San Juan Grande es, actualmente, el centro hospitalario andaluz que cuenta con un equipo más amplio de especialistas en Geriatría en la plantilla, en su apuesta por ofrecer apoyo médico y cuidados de calidad a este segmento tan importante de la población que cada día va en aumento.