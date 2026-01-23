Volantes y esencia flamenca, Jerez estrena la 19ª edición de su Pasarela

Ana Belén Morillo y Jessica Bueno, madrina de la edición 2026 de la Pasarela, recorren la zona de stand, de acceso libre al público.

La Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez ha inaugurado hoy su 19ª edición en el entorno de las Bodegas González-Byass, consolidando su formato de experiencia 360 que aúna moda flamenca, artesanía y la cultura del vino como telón de fondo. Desde primera hora, el recinto ha respirado ambiente de gran cita, acreditaciones en marcha para los medios, front row en ebullición, flashes y un público intergeneracional que llega buscando tendencia, tradición y el movimiento hipnótico del volante.

La apertura oficial, celebrada a las 12:30 horas, ha estado presidida por Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela y Jessica Bueno, modelo y madrina de la edición 2026. Morillo ha subrayado en el acto inaugural de la Pasarela el carácter integral del evento y ha remarcado como gran novedad en la 19 edición la creación del nuevo espacio Innova Flamenca, concebido para tender puentes entre la moda flamenca y la vanguardia, con foco en sostenibilidad y diseño contemporáneo.

Los galardonados, de izquierda a derecha, Israel Fernández, Raquel Revuelta y Fernando Jiménez, compartieron un momento muy especial sobre la pasarela, reiterando su gratitud por su reconocimiento. / Fatou

Morillo también ha puesto el acento en el impulso al talento emergente a través de los certámenes de diseñadores de ámbito nacional y provincial, así como en la suma de nuevos aliados institucionales y territoriales, con la incorporación de Málaga de Moda y la participación de Utrera y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

En términos de asistencia, la previsión se mantiene en cifras similares a la pasada edición, en torno a 20.000 personas, con especial atención a la venta por sesiones y el recordatorio de que algunos pases agotan localidades con rapidez, manteniéndose un cupo limitado en taquilla.

Por su parte, la madrina de esta edición, Jessica Bueno, ha reivindicado la emoción del regreso: “Desfilé aquí en mis inicios, y volver ahora como madrina supone un lujo y un honor”. La modelo y empresaria ha puesto en valor el enclave, Jerez, cuna del arte y del flamenco, y ha animado al público a disfrutar de la programación hasta el domingo, avanzando además su participación en pasarela, mañana viernes desfilará para La Parrala Flamenca.

Colecciones únicas

Por la tarde, la pasarela ha desplegado una narrativa de colecciones donde el patronaje flamenco se interpreta desde distintos puntos de vista, del color rojo al negro, con mucho protagonismo del volante en los bajos y el fleco como gesto de movimiento.

David Rodríguez presenta ‘Noventa arrobas’. / Fatou

David Rodríguez, a las 17:00 horas, ha presentado Noventa arrobas, un viaje emocional a través del color. El rojo se convierte en declaración, con looks de alta intensidad visual, desde brillos y acabados efecto joya hasta construcciones muy esculturales. El volumen se concentra en mangas, bajos y colas, con una flamenca pensada para impactar en frontal y en giro, subrayando presencia y dramatismo en pasarela.

Sonia Macías presenta ‘Síncopa’. / Fatou

A las 18:00 horas ha sido el turno de Sonia Macías y Mónica Méndez. Compartiendo pasarela, Macías ha presentado Síncopa, donde el compás se traduce en una flamenca de tensión visual, con volúmenes estratégicos y una silueta que se activa en cada paso. Predominan los lunares y el contraste de tonos, con volantes que aportan ritmo, ligereza y ese “pellizco” de movimiento que sostiene la colección.

Mónica Méndez presenta ‘Tres60º’. / Fatou

Mónica Méndez por su parte, celebra 30 años de trayectoria con Tres60º, una colección que revisa los códigos esenciales de la firma, formas, volúmenes y cortes, para reinterpretarlos desde una mirada actual que equilibra tradición, oficio y evolución estética. Méndez firma un recorrido por siluetas depuradas y patrones muy reconocibles, donde el cuerpo se dibuja con líneas limpias y el vuelo aparece concentrado en bajos muy trabajados. La colección alterna lisos vibrantes y combinaciones de lunares en distintas escalas, con trajes que juegan con mangas y volantes de presencia rotunda para subrayar el movimiento en pasarela.

Inmaculada González presenta ‘Alma Blanca’. / Fatou

A las 19:00 horas, Inmaculada González ha desvelado Alma Blanca, una colección dedicada a la madre de la diseñadora, articulada como narrativa cromática y textil, con blancos como alma luminosa, negros como noche festiva y una paleta expansiva, lilas, rojos, fucsias, verdes y blanco roto, que traduce la fuerza emocional de una mujer luchadora. En materiales, han destacado flocados y lunares Fama, stretch flocado y organdí, mientras que el patronaje ha apostado por cortes depurados que conjugan tradición con una elegancia muy personal, culminando en una gran bata blanca de cola como clímax simbólico de reencuentro.

La puesta en escena terminó por todo lo grande con un espectáculo en directo ofrecido por la jerezana Patricia Ibáñez y el músico y cantante Germán Morales.

Kahyra presenta ‘Temple’. / Fatou

A las 20:00 horas, Kahyra ha mostrado Temple, una propuesta que se instala en el instante previo al movimiento, esa pausa contenida que define presencia y dominio emocional, con siluetas envolventes y ligeras, protagonismo del fleco y bordados inspirados en el mantón, trabajados sobre algodón y gasa vaporosa para potenciar fluidez, balanceo y gesto escénico. Sin duda, el punto y aparte en moda de inspiración flamenca que arrebató el aplauso del público.

Flamenka presenta ‘Salvaje’. / Fatou

Flamenka cerró la jornada con Salvaje, una colección que aúna fuerza, autenticidad y sofisticación. Con tejidos de caída fluida, volantes cargados de movimiento y una paleta de color con carácter, la firma propone piezas pensadas para una flamenca con personalidad. Salvaje supone, además, una evolución natural en el discurso de la marca: una moda flamenca contemporánea, conectada con las raíces.

Premios Alma Flamenca

El profesional de los medios, Enrique Gallego, fue el encargado de anunciar los Premios Alma Flamenca en la gala celebrada tras el pase de Flamenka. La jornada concluyó con la entrega de estos galardones que reconocen aportaciones determinantes al ecosistema artístico y cultural del flamenco y su proyección. El primero en darse a conocer fue el concedido a Israel Fernández, quien fue distinguido con el Premio Honorífico, como tributo a una voz capaz de ensanchar el flamenco desde la excelencia, equilibrando tradición e innovación y conectando con públicos diversos.

Fernando Jiménez recibió el Premio Reconocimiento por su proyección y por ser una de las figuras llamadas a sostener el relevo generacional, subrayando su vinculación a Jerez, al barrio de Santiago, y el aval del Premio Revelación del Festival de Jerez 2020.

Raquel Revuelta recogió el Premio Trayectoria, que reconoce una carrera de largo recorrido y huella estructural en el sector, con más de tres décadas de actividad empresarial, la fundación de Doble Erre en 1992 y el impulso de SIMOF como gran escaparate de la moda flamenca.

Los galardonados recibieron el reconocimiento con emoción y gratitud, dedicando unas palabras de agradecimiento que fueron acompañadas por el aplauso del público.