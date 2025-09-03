Paella de carabineros: receta paso a paso para triunfar en la mesa

La paella de carabineros es uno de esos platos que impresionan a simple vista y conquistan desde el primer bocado. La intensidad de este marisco, combinada con un buen sofrito y un fumet casero hecho con sus propias cabezas y cáscaras, da como resultado un arroz lleno de aroma y sabor. No es una receta complicada, pero sí requiere mimo y organización: cada paso cuenta para que el grano quede en su punto y el plato luzca en la mesa como se merece. Sigue esta receta Brillante y disfruta del proceso ¡las cosas hechas con cariño saben aún mejor!

Ingredientes

200 g arroz Sabroz

6 carabineros

1,2 l de fumet

120 g Carabineros en trozos

1 cabeza de ajo

4 cucharadas de puré de tomate

2 cucharaditas de pulpa de ñora

1 cucharadita de pimenton dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Elaboración de la laella de carabineros paso a paso

Prepara todo antes de encender el fuego

La clave está en la organización. Tenlo todo a mano: carabineros limpios (reserva cabezas y cáscaras para el caldo), ajo picado, tomate rallado, pulpa de ñora, arroz medido, fumet caliente (si es casero, mucho mejor) y azafrán listo para entrar en acción.

Un truco en las paellas de marisco, y en esta en concreto es que con las cabezas y cáscaras de los carabineros haces un fumet que es puro mar y se convertirá en el corazón de esta receta.

Carabineros al fuego: arranca el espectáculo

Calienta bien la paellera, añade un buen chorro de aceite de oliva y marca los carabineros enteros un par de minutos por cada lado. Además de dorarlos, dejarán en el fondo un sabor inconfundible. Retíralos y resérvalos: volverán al final para coronar el plato.

El sofrito, la base de todo

En ese mismo aceite sofríe el ajo picado. Cuando empiece a tomar color, incorpora el tomate rallado y la pulpa de ñora. Cocina a fuego medio con calma, hasta que la mezcla quede espesa y concentrada. Justo al final añade una pizca de pimentón, removiendo rápido para que no se queme. Si ves que se seca demasiado, un chorrito de agua lo arregla.

El arroz quiere su momento

Añade el arroz Sabroz y sofríelo un par de minutos. Este paso, conocido como “sufrir el arroz”, ayuda a que aguante mejor la cocción y absorba todo el sabor del sofrito.

Fumet caliente y azafrán: magia en la paella

Vierte el caldo bien caliente junto con las hebras de azafrán. Remueve una sola vez para repartir el arroz y, a partir de ahí, no lo toques más. Deja cocer a fuego medio entre 15 y 18 minutos, hasta que el grano esté en su punto.

Los carabineros troceados entran en juego

Cuando falten unos 5 minutos, añade los carabineros pelados y troceados, repartidos de forma homogénea. Así se cocinarán suavemente y soltarán todo su sabor al arroz.

El gran final: carabineros enteros y reposo

Apaga el fuego y coloca los carabineros enteros por encima, como si posaran para la foto. Cubre la paella con un paño limpio y deja reposar 5 minutos. Es un paso fundamental: el arroz termina de absorber el caldo y los sabores se asientan.

Toque fresco y directo a la mesa

Antes de servir, espolvorea un poco de perejil picado y, si quieres, acompaña con una rodajita de limón. Y ya está: una paella de carabineros lista para disfrutar, más que un plato, todo un plan.

Si has disfrutado de la elaboración y resultado de este planto, te dejamos más ideas de recetas de paella para que sigas descubriendo tus dotes culinarias.