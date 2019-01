"Tenemos que ganar estos dos partidos seguidos en casa"

El Jerez Industrial recibe este domingo al Alcalá del Valle con la novedad del delantero centro Pascu, que ya ha cumplido los cinco partidos de sanción que le cayeron tras la expulsión que sufrió en el campo del Guadiaro. En los partidos que ha estado fuera, el Jerez Industrial ha ganado tres partidos (San Fernando B, Trebujena y Recre Portuense), empatado en Ubrique y perdido, el pasado fin de semana, en Chiclana, donde se echó en falta un delantero de las características del hispano-guineano para bajar el balón, pelearse con los centrales e iniciar la presión.

-Pascu, supongo que después de cinco jornadas fuera y con el parón navideño por medio, se le habrá hecho eterno y estará deseando reaparecer.

-Pues sí, estoy deseando que llegue el domingo, ya toca volver. Nunca me habían expulsado más de dos partidos, es la primera vez y ha sido una situación nueva que, por suerte, ya ha pasado. Encima, como dices, no se ha jugado la última semana de diciembre, las dos primeras de enero y han sido tres semanas más de añadido, más de un mes y medio que se me han hecho largos.

-¿Qué ha aprendido de esta situación?

-Lo que me llevo es que no tengo que volver a cometer un error así porque perjudico al equipo y también me perjudico yo. Me arrepiento y me ha servido para aprender del error. No creo que lo vuelva a cometer por la cuenta que me trae.

-¿Qué pasó?

-Estábamos ahí enzarzados, llevábamos ya todo el partido él y yo diciéndonos cositas, sin ir muy a más, pero al final del partido, con la tensión del resultado y que necesitábamos sumar, me tocó la moral más de lo normal, no sé. Me dijo algo muy feo, yo estaba muy caliente y respondí con una coz. Fue instintivo, sin pensarlo, porque si lo pienso no lo hago. Pedí disculpas a los compañeros y al cuerpo técnico y después del partido fui al vestuario del árbitro para pedir disculpas, pero el árbitro no lo indicó en el acta. No me valió para nada pero lo hice porque creí que lo tenía que hacer.

-¿Lo que pasa en el campo se queda en el campo?

-Soy muy caliente y siempre voy al doscientos por cien, pero cuando acaba el partido se acaba.

-Pero ¿le insultó el contrario por el color de su piel?

-Fue por ahí la cosa. Debía saber que soy un poco así 'calentito', me buscó desde el minuto uno y me encontró.

-Es una pena que un compañero, aunque sea rival, y que se puede encontrar cualquier año en el mismo vestuario recurra a estas cosas.

-Además es que me ha pasado muchas veces, un jugador que el año anterior me ha dicho de todo y al siguiente hemos coincidido y se la tiene que comer o me la tengo que comer, es que el fútbol es así. Es lo que hay. Es una manera de sacarme del partido y a veces lo consiguen porque a veces peco de juvenil y caigo en su juego. He aprendido del error e intentaré no volver a cometerlo.

-¿Lo denunció al árbitro?

-Se lo dije después del partido, pero me comentó que tenía que verlo o escucharlo en el partido.

-Pasando a la actualidad del equipo, no termina de meterse ahí arriba.

-Hemos tenido mala suerte. Es un poco extraño que después de trece jornadas sin perder no hayamos conseguido alcanzar los puestos de 'play-off'. También es cierto que ahora se van a enfrentar en estas cuatro jornadas entre ellos y es nuestro momento de alcanzarlos, sobre todo teniendo ahora dos partidos seguidos en casa contra dos equipos con los que sólo sumamos un punto en la primera vuelta. Son puntos que podemos recuperar.

-Se puede decir que son esos cinco puntos de déficit que va arrastrando el equipo. Momento pues para recuperarlos.

-Los contrarios juegan y le tenemos un gran respeto, pero estamos en una situación en la que tenemos que sumar todo lo que se pueda porque no podemos conceder mucho más. Primero hay que pensar en el Alcalá, pero el objetivo es sumar estos seis puntos en casa porque tampoco tenemos muchas más opciones de fallo, tenemos que ir a por todas y ganar estos dos partidos.

-Me dice que no hay mucho más margen de error, pero queda tiempo ¿no?

-Sí, claro. Quedan catorce partidos y tampoco vamos a ponernos a pensar que si fallamos un día no vamos a alcanzar el objetivo. Queda mucho y pueden pasar muchas cosas. Nos queda jugar con todos los de arriba y, salvo al Chiclana, que nos ha ganado los dos partidos, y el Bazán, con el que empatamos, a los demás les hemos ganado.

-Para ir finalizando, si marca este domingo ¿habrá dedicatoria especial?

-Sí, si el míster estima que tengo que jugar y tengo la suerte de marcar se lo dedicaré a mi novia, que es la que me ha tenido que aguantar estas semanas, que han sido duras. Se me ha hecho muy largo.