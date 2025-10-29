Antiviolencia propone multas a 22 ultras por incidentes antes de la final de Copa del Rey del 26 de abril

Policías identifican a un seguidor del Barcelona por las calles de Sevilla antes de la final copera.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto multas a más de 20 ultras por los altercados previos a la final de la pasada Copa del Rey en Sevilla. También solicita una fuerte sanción económica para el Rayo Vallecano y una multa inicial al seguidor del Real Oviedo que insultó de forma racista al futbolista del FC Barcelona Marcus Rashford.

Según indicó este miércoles el Ministerio de Interior en nota de prensa, la comisión propone sanciones a los 22 aficionados pertenecientes a los grupos ultras Boixos Nois y United Family que participaron en los enfrentamientos registrados antes de la final de la Copa del Rey de fútbol, celebrada el pasado 26 de abril entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

Miembros de estos dos grupos, seguidores del Barça y del Real Betis respectivamente, protagonizaron incidentes en la Plaza de San Francisco de Sevilla donde unos 80 ultras arremetieron contra la Policía Nacional desplegados en el centro de la ciudad, lanzaron mesas, sillas y otros objetos del mobiliario urbano contra los agentes y provocaron destrozos en establecimientos de la zona.

Estos disturbios motivaron una investigación del Grupo de Información de denominada 'Operación Cañabolo' y "aunque existen diligencias en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla", la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sanciones en el marco de sus competencias, trasladando peticiones de multas de 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses por la comisión de "infracciones graves". Además, la mayoría de las personas propuestas cuenta en su historial con otras propuestas de sanción por incidentes anteriores.

Por otro lado, el organismo ha solicitado una sanción de 60.001 euros al Rayo Vallecano de Madrid por vender entradas en su estadio el mismo día del partido contra el KF Shkëndija Tetovo normacedonio, correspondiente a la fase de grupos de la Conference League del pasado 2 de octubre y que fue declarado de alto riesgo por el peligro que suponía el desplazamiento de aficionados rivales desde Macedonia.

La legislación española "impide la comercialización de billetes de manera presencial el día del encuentro" cuando existe esta consideración y la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional (OND) detectó el incumplimiento de esta prescripción, por la que la comisión propone una cuantiosa multa por ser una infracción calificada como 'muy grave' a un Rayo Vallecano que acumula 71 propuestas de sanción por distintas infracciones desde la temporada 2014-2015.

Además, la comisión pide una sanción de 4.000 euros para un hincha del Real Oviedo por llamar "negrata" al jugador inglés del FC Barcelona Marcus Rashford durante el choque entre ambos equipos del pasado 25 de septiembre, una acción detectada por LaLiga en redes sociales y por la que la patronal presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Posteriormente, el análisis de las imágenes de las cámaras de la Unidad de Control Organizativo (UCO) del estadio permitieron la identificación del presunto autor de los hechos. "La tramitación de esta proposición estará condicionada por las medidas que finalmente se adopten en el ámbito penal", advirtió el ministerio.

Finalmente, Interior apuntó que la Policía Nacional impidió el pasado 29 de septiembre una riña tumultuaria entre aficionados radicales del Club Atlético de Madrid y el Eintracht Frankfurt, que se habían citado a través de redes sociales para pegarse un día antes del partido disputado por ambos equipos en la Liga de Campeones el martes 30 de septiembre.

"El trabajo de captación de información y prevención de la violencia desarrollado por la Policía Nacional permitió frustrar el choque entre los grupos radicales. La actuación se saldó con 17 identificados y, más importante, evitó graves disturbios", celebró.