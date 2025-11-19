El Barcelona-Eintracht de Champions también se disputará en el Camp Nou

El partido de la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que el Barcelona jugará el próximo martes 9 de diciembre (21:00) frente al Eintracht Fráncfort también se disputará en el Spotify Camp Nou, según ha informado este miércoles el club azulgrana.

Esta decisión llega después de que la UEFA haya aceptado la petición de la entidad de albergar dicho partido en el recinto ubicado en el barrio de Les Corts al considerar que se cumplen todos los requisitos necesarios. Según explicó el martes el presidente del Barcelona, Joan Laporta, era necesario aislar la zona del estadio reservada a la afición visitante para cumplir, así, con los requisitos de la UEFA.

La entidad catalana ya anunció el pasado lunes la obtención de la licencia de primera ocupación del recinto correspondiente a la fase 1B, que permite albergar encuentros con un aforo parcial de 45.401 espectadores.

Tras hacer oficial el mismo lunes que el Barcelona-Athletic Club de LaLiga, previsto para este sábado, se disputará en el Spotify Camp Nou, el club estaba pendiente de recibir el beneplácito del máximo organismo del fútbol europeo para volver a jugar partidos de la máxima competición continental.