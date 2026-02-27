Bezzecchi, González y Almansa lideran las prácticas oficiales en Buriram

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y los españoles Manuel González (Kalex) y David Almansa (KTM), han liderado sus respectivas categorías en las prácticas oficiales del Gran Premio de Tailandia de motociclismo, en el circuito de Buriram. Bezzecchi ha rodado en 1:28.526, un registro con el que batía el récord de la 'pole position' de 2024 que estableció su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia en 1:28.700, y también el que lograse hace una semana en los 'test' realizados en este mismo circuito, cuando rodó en 1:28.700.

A pesar de no sentirse cómodo en ningún momento, el vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó en la segunda posición, a cuatro décimas de Bezzecchi, con 1:28.947, con el campeón del mundo de 2024, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en una más que meritoria quinta plaza tras superar las secuelas de sus lesiones. Justo por detrás de Jorge Martín acabó el subcampeón del mundo de MotoGP en 2025, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Así, Marco Bezzecchi lideró con solvencia la práctica oficial, por delante de Marc Márquez, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Pedro Acosta (KTM RC 16), Jorge Martín, Alex Márquez, Joan Mir (Honda RC 213 V), Brad Binder (KTM RC 16), que se 'coló in extremis' entre los más rápidos, Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y Johann Zarco (Honda RC 213 V).

El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) ha logrado el mejor tiempo en la práctica oficial de Moto2, antes de apareciese la lluvia en el circuito de Buriram, al marcar un mejor tiempo de 1:34.501 con el que superó en algo más de una décima de segundo a los también españoles Alex Escrig (Forward), Izan Guevara (Boscoscuro) y Daniel Holgado (Kalex).

Precisamente Izan Guevara fue el primer líder de la categoría intermedia con un registro de 1:34.686 en su tercera vuelta, con apenas 17 milésimas de segundo de adelanto sobre su compatriota Daniel Holgado (Kalex) y con unas condiciones de la pista que mejoraron sensiblemente respecto a Moto3.

Pero la aparición de la lluvia hizo que la práctica oficial finalizase antes del tiempo establecido y ya no hubo cambios en la clasificación, que encabezó Manuel González, por delante de Alex Escrig (Forward), que tuvo problemas de motor por la mañana en los libres, Izan Guevara, Daniel Holgado, el indonesio Mario Aji (Kalex), Senna Agius, Ayumu Sasaki, Iván Ortolá (Kalex), Celestino Vietti y el neerlandés Collin Veijer (Kalex) en las diez primeras posiciones.

Entraron también en la segunda clasificación directa el belga Barry Baltus (Kalex), los españoles Sergio García Dols y Ángel Piqueras y el checo Filip Salac (Kalex).

El español David Almansa (KTM) dominó prácticamente de principio a fin la práctica oficial de Moto3 con un mejor tiempo de 1:40.990, superando en apenas 78 milésimas de segundo al también español Álvaro Carpe (KTM) y con más de dos décimas de segundo sobre el tercer clasificado, el argentino Valentín Perrone (KTM).

Las condiciones atmosféricas variaron respecto a la tanda libre matinal, al aumentar la humedad en el ambiente, lo que no impidió que prácticamente a las primeras de cambio el español David Almansa con 1:41.533 se acercase al registro que por la mañana consiguió Adrián Fernández (Honda), al rodar en 1:41.202.

Al entrarse en los últimos minutos, David Almansa volvió a rebajar su registro, primero hasta 1:41.314 y, poco después, fue el primero en entrar en el segundo '40' al rodar en 1:40.990, con Álvaro Carpe a escasamente 78 milésimas de segundo.

La tercera plaza fue para el argentino de origen español Valentín Perrone, con el joven Máximo Quiles (KTM), de 17 años, en la cuarta plaza, por delante de su compañero de equipo, el argentino Marco Morelli.

Dentro de la segunda clasificación acabaron también el británico Scott Ogden (KTM), Jesús Ríos (Honda), el indonesio Veda Pratama (Honda), los españoles Adrián Fernández (Honda) y Brian Uriarte (KTM), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), el italiano Guido Pini (Honda), el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y Joel Esteban (KTM).